Den ventede direktestrømmen ble utsatt flere ganger. Like etter 20.45 starter amerikanske IShowSpeed sendingen på kanalen sin.

Youtuberens egentlige navn er Darren Jason Watkins Jr. Han er kledd i en norsk landslagsdrakt med sitt eget kallenavn, Speed, på.

PÅ KAMP: Youtuber IShowSpeed ser sin favorittfotballspiller Christiano Ronaldo spille i en kamp mellom Fulham og Manchester United i London i november 2022. Foto: Glyn Kirk / AFP/ NTB

Han hopper ut av en bil like ved Grensen i Oslo, og går nedover gaten mot en suvenirbutikk like ved Stortinget.

Innestengt i suvenirbutikk etter 20 min

Der kommer det raskt til flere følgere, og mens youtuberen er oppe i butikken og prøver vikinghjelm, hammer og skjold, rekker det å samle seg så mange mennesker på utsiden at han måtte prøve å gå ut bakveien.

HAMMER: Speed truet med suvenir-hammer og prøvde å få de oppmøtte bort fra inngangsdøren. Foto: Skjermbilde

– Goddamn, bro, sier han. Jeg kan ikke engang sende direkte, sier han 21.02 og ber teamet sitt ringe politiet.

Like etter kommer beskjeden om at butikken må stenge.

Ringer politiet for hjelp

– Dette er det verste landet. Det er for «crazy», sier han, før man hører at han ringer politiet i Norge.

Der hevder han at rundt 2000 mennesker står utenfor og slår på dørene og at de har knust et vindu.

FANGET: Youtuberen har ikke kommet ut av burikken på grunn av mengden på utsiden. Foto: Skjermbilde / NRK

– Jeg må eskorteres ut, sier han.

Politiet lover å sende én politibil, noe Watkins mener blir altfor lite.

– Jeg må reise tilbake til Polen. «Fuck this shit», sier han klokken 21.10.

Speed beklager til chatten mens han tilsynelatende er fanget i andreetasje i suvenirbutikken.

OPPGITT: Speed i butikkvinduet. Foto: Andreas de Brito Jonassen / NRK

I bakgrunnen kan man høre norske stemmer diskutere hvordan de skal få politiet til å kjøre opp til sidedøren for å få youtuberen ut.

Politi i området

21.14 år han beskjed om at sjåføren ikke ønsker å kjøre bilen hans lenger. Han sier beskjeden fra politiet er at de ikke kan hjelpe ham før han kutter direktestrømmen, men det vil han ikke.

Til NRK sier politiet:

– Vi er kjent med det, og har politi i området, med tanke på at det er mye ungdommer som tiltrekkes av denne personen. Vi har ikke satt i verk noen andre tiltak per nå, men vi overvåker situasjonen, sier operasjonsleder Thomas Khan i Oslo-politiet i 21.15-tiden.

Klokken 21.17 foreslår han et helikopter.

Da han kikker ut av vinduet i andreetasje, spør han:

– Er det de nasjonale nyhetene?

Skader ankelen

Over 200.000 følger direktestrømmen der youtuberen hopper i vinduet til jubel fra fansen. Han lander galt og sier han fikk så vondt i ankelen at han tror den er brukket.

SKADET: IShowSpeed hevder han har skadet ankelen så ille at han ikke kan gå på den. Foto: Skjermbilde

Han gjentar flere ganger at han ikke tuller, og at han har veldig vondt i ankelen.

I 21.30-tiden har youtuberen hinket ned flere etasjer og venter på beskjeder fra vektere og andre ansatte. En mann spør på norsk om noen har en ispose til ankelen hans.

Speed sier da at han må få kommet seg på sykehuset.

Mens Speed venter, blir han tilbudt snus. Han sier han vil ha det, uansett hva det er, men etter å ha luktet på det sier han.

– Det lukter død.

Klokken 21.38 sier han det er en god idé å ringe en ambulanse.

– Jeg trodde folk her skulle være greie. Folk i Norge er helt ville. Man kan være gale, men likevel «chill», sier han.