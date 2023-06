Tusenvis av fans møtte Youtube-stjerner i Oslo

Duoen Logan Paul og KSI har til sammen 40 millioner følgere på Youtube.

Tirsdag ettermiddag samlet mengder med fans seg på Aker Brygge for å få et glimt av stjernene.

Blant dem som møtte opp er Sigurd (11), Artur (12) og Lukas (17). De har fulgt med på stjernene i flere år, og sto i kø i to timer og ventet på dem.

– De er populære og kule. Vi liker videoene deres, sier de.

Sigurd (11), Lukas (17) og Artur (12) har møtt opp for å se KSI og Logan Paul. Foto: Stina Haugan / NRK

Camilla Jarslett i Oslo politidistrikt kan bekrefte at det var rundt to tusen ungdommer til stede.

– Røde Kors har ivaretatt rundt 70 ungdommer, der noen skal ha besvimt, men ble ivaretatt, sier hun.

Mange samlet seg på Aker Brygge tirsdag ettermiddag. Foto: NTB

Da de to stjernene nylig besøkte England og Danmark, ble det også lange køer. De er på en promoturné for å skape blest rundt energidrikken Prime, som relanseres.

Fansen Sigurd, Artur og Lukas er enige om at drikken Prime er «helt okei», men at man kan tjene gode penger på å selge den videre.

Logan Paul og KSI Foto: KSIvsLogan/Youtube / KSIvsLogan/Youtube Ekspander/minimer faktaboks To av verdens største Youtube-stjerner

KSI har bakgrunn som youtuber og musikkartist, mens Logan Paul startet med appen Vine

Ble for alvor kjente som rivaler i en boksekamp som ble direktesendt på internett

I etterkant har de blitt venner, og utviklet energidrikken Prime sammen

Logan Paul fikk sterk kritikk etter han i 2017 la ut en video fra «selvmordsskogen» Aokigahara i Japan, der han også filmet et menneskelik

– Logan Paul og KSI er evig aktuelle, de har klart å holde seg populære i så mange år at de nok ikke forsvinner med det første, sier youtuber og innholdsskaper Dennis Vareide.

Dennis Vareide er selv youtuber, og tror Prime har sett sine storhetsdager. Foto: Kari Nygard Tvilde / NRK

Det er ikke første gang Paul er i Norge. I 2021 var han innom både Bergen og Tromsø, der han skapte leven.

Også KSI er veldig populær her til lands, sier Vareide, og viser til gruppa Sidemen som KSI er med i.

Noen fans kom flere timer i forveien. Foto: Stina Haugen / NRK

Kontroversiell energidrikk

Siden energidrikken Prime kom til Norge har den blitt revet vekk fra butikkhyllene i rekordfart – mye takket være unge.

Det har ikke vært uten kontroverser.

I mai sa Mattilsynet at drikken stred med norsk regelverk, da den inneholdt så mye koffein og A-vitamin at det kunne utgjøre en helserisiko.

Prisen på Prime har også blitt kritisert for å ikke være helt prima. Én flaske energidrikk kostet 150 kroner.

Prime-drikken har tidligere vært i hardt vær. Foto: Trygve Heide / NRK

Det hele endte med at Prime ble trukket fra norske butikkhyller. Nå er den tilbake med ny pris og ny innholdsfortegnelse, melder importøren.

Men er Prime fortsatt like populært?

Det tror ikke Dennis Vareide.

– Det jeg mistenker er at Prime kanskje ble så populært her i Norge fordi det var så vanskelig å få tak i. Det ble et statussymbol å eie en flaske. Men det er allerede over, siden alle godteributikker selger dem.

Verdenskjent boksekamp

Logan Paul har siden 2017 vært en av verdens aller største Youtube-stjerner. Amerikaneren toppet Forbes' liste over verdens best betalte youtubere i 2017, 2018 og igjen i 2021.

Han ble for alvor verdenskjent etter en særdeles upopulær video fra Aokigahara-skogen i Japan, et sted som er viden kjent for selvmord.

Etter å ha blitt fratatt reklameinntekter og fått omtrent hele internett mot seg, tok Paul en pause fra Youtube.

Men det tok ikke lang tid før han var tilbake, denne gang med ønske om å få til «tidenes største boksekamp» mot en annen youtuber, KSI.

Denne boksekampen ble direktesendt på nettet. Foto: AFP/NTB Scanpix

For publikums del endte boksekampen skuffende uavgjort, men ble en enormt innbringende affære for Paul og KSI.

Etter å ha lagt «uvennskapet» til side, bestemte KSI og Logan Paul seg for å samarbeide.

Det henger likevel igjen at Paul har et varierende rykte:

– Jeg synes han sier mye rart. Han er veldig cocky, og jeg liker ikke cocky folk, sier en av KSI-fansene som har møtt opp.