Fikk hjelp i norsk havn etter koronadødsfall om bord: – Vi er veldig takknemlige

Det har vært en svært krevende måned for det filippinske mannskapet om bord på malmskipet «Pebble beach».

Koronaviruset spredte seg om bord i begynnelsen av mai under havneleie i Narvik.

Ett medlem av besetningen døde som følge av viruset. 16 ble smittet og tre ble innlagt på sykehus. Totalt var det 18 stykker om bord på båten.

Takker narvikværingene for hjelpen

Natt til mandag ankom skipet endelig havnen Antwerpen i Belgia, etter å ha vært koronafast i Narvik i én måned.

Her skal mannskapet byttes ut og det originale mannskapet får endelig fly hjem til familien sin på Filippinene.

Mannskapet på Pebble Beach takker for hjelpen. Foto: privat

På vei hjem, takker mannskapet for hjelpen de har fått fra narvikværingene. I et innlegg på Facebook, videreformidlet av den filippinske foreningen i Narvik, skriver de:

– Vi har vært i denne situasjonen langt unna familien vår, men vi er fortsatt glade og takknemlige for at vi fant en storfamilie og venner her i Narvik. Vi vil aldri glemme dere, og vi er veldig takknemlige fra dypet av hjertet vårt.

Det kommer frem i en Facebookpost i gruppen «Narvik før og nå».

Den eldre sjømannen fikk pustevansker, men skipet varslet ikke lege før det var gått nær fire timer

Narvik har ønsket å hjelpe

Under de dramatiske ukene i mai gikk flere aktører i Narvik sammen om å sørge for at mannskapet følte seg ivaretatt.

Trond Arne Thoresen er leder av Norsk Folkehjelp i Narvik. Han har koordinert arbeidet, og forteller om et enormt engasjement i regionen.

– Vi har ikke krevd noe av noen, likevel har vi fått alt vi trenger.

Mannskapet om bord hadde først og fremst behov for mat.

– De hadde ikke sultet uten vår hjelp, men de spiste frossenfisk fra lageret flere måltider om dagen. Det var veldig stusslig. Så vi har forsøkt å gi dem sunn og næringsrik mat.

I tillegg har mannskapet blant annet fått:

Rene sengetøy – for å skifte på sengene som ble våt av svette.

En mobiltelefon – for å kommunisere inn mot land.

Bedre internett – for å snakke med familien hjemme.

Frukt og grønnsaker.

– Så har de fått is og popkorn i helgene. Vi har prøvd å balansere sunn mat med litt kos. Jeg tror at hvis du er glad og lykkelig, så blir du fortere frisk, sier Thoresen i Norsk Folkehjelp.

– Takker for samarbeidet

Erliza Maanen er leder av den Filippinske foreningen i Narvik. Hun takker alle samarbeidspartnere og frivillige som har bidratt.

Hun syns det er rørende med det store engasjementet som de frivillige i Narvik har vist.

– Vi bor her i Norge, de er i et fremmed land. Det er vanskelig å skaffe hjelp i et fremmed land. Jeg er veldig glad for at alle her i Narvik har vært så engasjert.

Mannskapet har vært ekstremt ydmyke hele veien, forteller Trond Arne Thoresen.

– De har ofte snakket om byen vår og de fantastiske folkene som har gitt noe.

Han har vært bindeleddet mellom båten og de frivillige, men vil ikke ha noe av æren.

– Det som er viktig her er at byen har tatt vare på dem. Alle har vært helt eksemplarisk. Vi har ikke møtt et eneste nei, og det har ikke vært tvil om noe som helst.

Mat ble sluset inn på kaia, deretter ble det hentet av mannskapet. Foto: Privat

Ny Facebook-venn

Selv er Thoresen er blitt godt kjent med ett av medlemmene om bord. Andrestyrmann. De mange samtalene som måtte til for å koordinere, ble til slutt til et Facebook-vennskap.

– De er veldig takknemlig. Det er litt artig, for i starten het jeg Mister og Sir. Nå er det bare Trond, når jeg ringer. Vi har pratet fryktelig mye.

Han fortsetter:

– Vi har avtalt at når de kommer tilbake til Narvik, så skal vi ta dem med på en kjøretur og vise dem byen vår. Det gleder de seg veldig til.