Den eldre sjømannen fikk pustevansker, men skipet varslet ikke lege før det var gått nær fire timer

Fra: Utrag fra e-post fra Sjøfartsdirektoratet Til: Narvik kommune Sendt: 11. mai 2021 / 12:30 Emne: IVS PEBBLE BEACH - Mistanke om utbrudd av Covid 19 om bord fartøy i Narvik Havn

...I dag tidlig ble undertegnede kontaktet av ITF sin lokale representant om en bekymringsmelding fra familien til en av de ansatte om bord fartøyet. Meldingen som kom via ITF på Filippinene var at det var ni av mannskapet om bord IVS PEBBLE BEACH som var syke med forkjølelse, sår hals og feber. Noen hadde vært syke i seks dager. Kapteinen skal ha valgt å ikke rapportere dette til norske myndigheter og informerte heller ikke våre to inspektører som sjekket fartøyet i går. Det var for øvrig en del av bekymringsmeldingen, av havnestatsinspektører (PSC) hadde vært om bord uten at de var blitt informert. Når det gjelder IVS PEBBLE BEACH er det viktig at mannskapet om bord blir koronatestet. Et fartøy er et lukket miljø og sykdom kan raskt spres om bord. Det må påses at fartøyet er i karantene inntil sjekk av mannskapet er gjennomført. Ber om tilbakemelding på hva Narvik kommune gjør i forhold til mistanke om covid-19 om bord IVS PEBBLE BEACH. Vi vil også måtte følge opp skipet videre fra vår side når situasjonen er avklart, da det er brudd på flere lover og forskrifter å unnlate rapportering til myndighetene samt å ikke gi mannskapet nødvendig helsehjelp.