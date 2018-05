Pause i forhandlingene som skal løse pilotkrisen

SISTE: Flygerforbundet (LO), Babcock og NHO har tatt pause i forhandlingene om en tariffavtale for piloter som blir med over fra Lufttransport til Babcock. Partene opplyser til NRK at de er i dialog og at de skal møtes igjen 15. juni.

Piloter som sier opp stillingene sine, ambulansefly på bakken, frustrerte helsearbeidere og et politisk etterspill med krav om at helseministeren må gå av. Krisen i flyambulansetjenesten har preget det nasjonale nyhetsbildet i uker. Når pilotene og LO på den ene siden, og Babcock og NHO Luftfart på den andre, i dag setter seg til forhandlingsbordet, kan det være starten på ei løsning.

– Forhandlingene er et skritt i riktig retning. Vi betrakter forslaget om tariffavtale som et forhandlingsutspill. Det skal lages en komplett tariffavtale som begge parter kan akseptere, og som baseres på reelle forhandlinger, sier generalsekretær i Norsk Flygerforbund, Katinka Riksfjord Sporsem.

Målet med forhandlingene er å få til en avtale som gjør at pilotene i Lufttransport AS velger å bli med over til Babcock, som tar over drifta av ambulanseflyene neste år. I april strandet forhandlingene, men i mellomtida har Babcock utarbeidet en tariffavtale, og gitt tilbud til samtlige piloter i Lufttransport om jobb.

Administrerende direktør Torbjørn Lothe i NHO Luftfart vil ikke la seg intervjue, men sier de går i forhandlinger med et mål om enighet. Foto: Pressebilde / NHO

Kan løse krisen

Krisen i flyambulansen oppsto etter at Lufttransport AS, som i dag drifter ambulanseflyene i Norge, tapte kontrakten til Babcock om å drive flyambulansene fra neste sommer.

Til nå har 13 av 97 piloter i Lufttransport sagt opp stillingene sine. I tillegg har 20 piloter fått tilbud om ny jobb i andre selskap. Dersom de sier ja, kollapser tjenesten, sier Frank Wilhelmsen i Lufttransport AS. Han tro det kan unngås hvis forhandlingene som starter i dag, går i boks.

– Det betyr mye. Hvis de får betingelser som gjør at de ønsker å være videre i tjenesten, betyr det at de ønsker å være videre hos oss også, sier Frank Wilhelmsen.

Forbundsleder Yngve Carlsen i Norsk Flygerforbund sa har tidligere i mai til NRK at forhandlingene kan være med å løse krisen.

– Det kan det være. Vi vil alltid, som en ansvarlig part i arbeidslivet, sette oss ned og vurdere det som ligger på bordet, så får vi håpe dette er bidrag til å skape ro, for det fortjener folk i distriktene som i 12 dager har levd i stor uvisshet for eget liv og helse, sier han.

Politiske konsekvenser

Sist torsdag var det høring i helse- og omsorgskomiteen på Stortinget rundt forslaget fra Rødt sin representant, Bjørnar Moxnes. Han vil annullere anbudet med selskapet Babcock, forlenge avtalen med Lufttransport og forberede offentlig drift av tjenesten på sikt.

Ap, SV og Sp har tidligere tatt til orde for at kontrakten må oppheves. KrF kan sørge for flertall, men har ikke bestemt seg, sa KrF-politiker og leder i helse- og omsorgskomiteen, Olaug Bollestad til Dagsrevyen etter høringen.

– Det skal behandles i gruppa vår. Så skal vi ha en innstilling i komiteen. Jeg har ikke konkludert.