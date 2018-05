Babcock har tilbudt jobb til samtlige piloter i Lufttransport

– Vi har hatt møte med Babcock i dag og gått gjennom situasjonen, og vi ønsker å bidra på best mulig vis til å finne en løsning. Derfor har vi sendt over et tilbud om fast stilling til alle pilotene i Lufttransport med den tariffavtalen som man tidligere har vært enige om, uten forbehold, sier Torbjørn Lothe, administrerende direktør i NHO Luftfart.

På møtet var representanter for NHO og NHO Luftfart, som er foreningen Babcock er medlem av, og ledelsen i Babcock.

Etter det NRK erfarer kom dette overraskende på ledelsen i Lufttransport.

– Dette betyr at pilotene får lønn- og arbeidsvilkår i samsvar med det man er blitt enige om, som er gode vilkår i samsvar med det bransjen har. SAS og Norwegian med flere har slike vilkår. I tillegg er pensjonsordningen i samsvar med det man har i luftfartsbransjen. Det har man vært enige om i drøftelsene som har vært, og da har man ivaretatt det i en tariffavtale, sier Lothe til NRK.

– Hva er grunnen til at dette skjer først nå?

– Det har vært mye diskusjon rundt dette med virksomhetsoverdragelse eller ikke. Selskapet mener at dette ikke er virksomhetsoverdragelse, men har da likevel valgt å tilby jobb til samtlige ansatte i Lufttransport. Slik unngår man den usikkerheten som mange har følt i Lufttransport, om de har jobb neste sommer eller ikke.

Da er den usikkerheten ryddet av veien, og de får stillingsgaranti for neste år i ambulansevirksomheten. Torbjørn Lothe, adm. direktør i NHO Luftfart

– Må vurdere det seriøst

Lothe sier til NRK at de nå kommer til å følge opp denne saken overfor Flygerforbundet slik at de blir enige og kan begynne å jobbe sammen for å gi pasientene i hele Norge et godt ambulansetilbud.

Forbundsleder Yngve Carlsen i Norsk Flygerforbund sier til VG at han ikke har sett avtalen.

– Vi må vurdere det seriøst hvis det er tilfellet, men jeg har ikke fått noen henvendelser fra Babcock om dette i dag.