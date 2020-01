«Høy kompetanse og godt sjømannskap i praksis».

«Dyktig mannskap».

«Fantastisk manøver».

Mange har latt seg imponere over hvordan kapteinen på Hurtigruten MS «NordNorge» håndterte situasjonen i Bodø havn denne uka.

En av passasjerene om bord er Sus Wallis. Foto: privat

Først var det rolig. Men så kom stormkastene. Kapteinen måtte på et tidspunkt bare «la det stå til».

Flere hundre tusen har sett videoklipp av hendelsen på sosiale medier. Responsen har ikke latt vente på seg.

En av passasjerene om bord var skotske Sus Wallis, som er på Bergen-Kirkenes-turen.

– Jeg har sett videoene som har blitt delt fra land. Det ser verre ut enn det føltes, men jeg hørte at noe servise fløy rundt i spisesalen, forteller hun.

Flinke kapteiner

Kommunikasjonssjef Rune Thomas Ege har fått med seg engasjementet der ute.

Han sier det «alltid er hyggelig med gode tilbakemeldinger på jobben en gjør».

– Det er aldri noen enkel jobb å legge til kai i så ruskete vær. Men ofte både ser og oppleves det vi gjør annerledes ut for menigmann på land enn det gjør for navigatørene på brua.

Han sier at denne type dårlig vær i Nord-Norge gir god trening.

– Uansett hvor i landet du er fra: Den unike erfaringen fra værharde vintre i Nord-Norge er en fordel i de fleste situasjoner, sier Ege.

Noen kritiske kommentarer har det imidlertid også kommet. En skriver: «Det gikk bra den hær gangen. Men ka om ankerkjettingen røk».

– Var denne situasjonen på noe tidspunkt farlig?

– Vi stoler fullt ut på vurderingene våre kapteiner gjør. Det er å få både skip, mannskap og gjester dit de skal uten at det er farlig, sier Ege.

Her legger MS «NordNorge» til kai i Bodø. FOTO: Ingeborg Olsen. Du trenger javascript for å se video. Her legger MS «NordNorge» til kai i Bodø. FOTO: Ingeborg Olsen.

På spørsmål om skipet tok skade av hendelsen, forteller Ege:

– Det oppstod små bulker rundt fenderlistene helt akterut.

Fenderlistene er der for å ta av for noe av «trøkken», om et skip treffer dekkene langs kaia hardere enn normalt.

Ege sier det er snakk om små bulker rundt disse listene.

– Skipet gikk videre så snart været ble bedre.

Vindfullt og pent i nord

Det har vært en god del uvær i Nordland denne uka.

I Lofoten blåste en buss av veien, og en rekke fjelloverganger har vært stengt.

Idet vi går inn i helga, forteller vakthavende meteorolog Charalampos Sarchosidis at det blir en helg preget av kontraster:

I nord blir det vindfullt og kjøligere, men forholdsvis pent. Sør på Helgeland blir det regnfullt og mildt.

– Søndag vil det blåse en del, men ikke så mye at vi sender ut farevarsel. I Vesterålen kan det komme opp i stiv kuling, sier Sarchosidis.