En buss med to passasjerer har kjørt av veien på E10 ved Grundstad i Vestvågøy.

Bussjåføren har forklart å ha mistet kontroll på bussen som følge av kraftige vindkast, kombinert med glatt vei.

En person med smerter i ryggen er sendt til legevakt. Bussen holdt lav fart da bussen kjørte i grøfta, melder politiet.

Politiet melder også at en personbil og en trailer har sklidd i hverandre på E10 ved Bogen. Ingen personer er skadet. På E6 i Sørfold har det også vært en trafikkulykke, og nødetatene er på vei.

Stormen i Nordland herjer videre. Det gir store samferdselsproblemer.

Nær alle fjelloverganger er stengt og ferge- og hurtigbåttrafikken er rammet av stormen som herjer i Nordland.

I dag avløses regnet av snø, sludd og fortsatt kraftige vindkast. Stormen bringer med seg sludd og snøbyger inn fra havet.

Sjur Wergeland ved Meteorologisk institutt. Foto: Privat

– Det blir vindfullt og guffent utover tirsdag. Det blåser vestlig liten storm både på kysten og fjellet, sier vakthavende meteorolog Sjur Wergeland ved Værvarslinga for Nord-Norge.

– Det blir snøfokk og vanskelige kjøreforhold, sannsynligvis et tordenskrall eller to, sier meteorologen videre.

Kjørte av veien

Vindkastene kan komme opp i 30–35 meter per sekund.

I kveld vil vinden minke til nordvestlig liten kuling nord for Bodø. Sør for Bodø vil det ta litt lengre tid før vinden løyer.

– Her vil det være fortsette med liten storm til utpå natta, sier Wergeland.

Stengte veier

Tirsdag morgen er flere fergesamband i Nordland innstilt. Vegtrafikksentralen opplyser at sambandene som er innstilt så langt er Hanøya - Lonkan, Bodø - Moskenes, Nordnesøy -Storselsøy, Herøy - Søvik, Forvik - Tjøtta, Levang - Nesna og Kirkøy - Sandnessjøen.

Også en rekke fjelloverganger er stengt: E10 over Bjørnfjell, Fv 813 over Beiarfjellet, Rv 77 over Graddis og Ev 12 via Umbukta er stengt på grunn av uvær, melder Vegtrafikksentralen tirsdag morgen.

På E6 over Saltfjellet er det nå kolinnekjøring.

– Det endrer seg fra halvtime til halvtime, så trafikantene må bare følge med, sier operatør Krister Berntsen ved Vegtrafikksentralen.

Status fjelloverganger i Sør-Norge per 21. januar: Ekspandér faktaboks Riksveg 7 Hardangervidda: Stengt på grunn av uvær

Stengt på grunn av uvær Riksveg 15 Strynefjellet: Stengt på grunn av uvær og oversvømmelse. Ny vurdering gjøres onsdag kl. 10.00.

Stengt på grunn av uvær og oversvømmelse. Ny vurdering gjøres onsdag kl. 10.00. Fylkesveg 13 Gaularfjell: Vinterstengt på strekningen Dragsvik - Moskog.

Vinterstengt på strekningen Dragsvik - Moskog. Fylkesveg 27 Venabygdsfjellet: Nattestengt.

Nattestengt. Fylkesveg 50 Hol - Aurland: Kolonnekjøring på grunn av uvær.

Kolonnekjøring på grunn av uvær. Fylkesveg 51 Gardli bom - Maurvangen bom: Vinterstengt på strekningen Valdresflye.

Vinterstengt på strekningen Valdresflye. Fylkesveg 53 Tyin - Årdal: Stengt på grunn av uvær. Blir ikke åpnet i dag.

Status fjelloverganger i Nord-Norge per 21. januar: Ekspandér faktaboks Europaveg 6 Saltfjellet: Stengt på grunn av uvær. Ny vurdering gjøres klokken 16:30

Stengt på grunn av uvær. Ny vurdering gjøres klokken 16:30 Europaveg 10 Bjørnfjell: Stengt på grunn av uvær. Også stengt på svensk side.

Stengt på grunn av uvær. Også stengt på svensk side. Riksveg 77(Åpen) / stengt ved Väg 95: Stengt inntil videre fra svensk side ved Merkenes til riksgrensen ved Junkerdal på grunn av uvær.

Stengt inntil videre fra svensk side ved Merkenes til riksgrensen ved Junkerdal på grunn av uvær. Europaveg 12 Umbukta: Foreløpig åpen, men kan bli stengt på kort varsel.

Foreløpig åpen, men kan bli stengt på kort varsel. Europaveg 69 Skarsvåg - Nordkapp: Stengt på grunn av uvær

Stengt på grunn av uvær Fylkesveg 98 Ifjordfjellet: Kolonnekjøring på grunn av uvær. Første kolonne går klokken 16:45.

Kolonnekjøring på grunn av uvær. Første kolonne går klokken 16:45. Fylkesveg 813 Beiarfjellet: Kolonnekjøring grunnet uvær.

Kolonnekjøring grunnet uvær. Fylkesveg 888 Bekkarfjord: - Hopseidet: Kolonnekjøring grunnet uvær.

Kolonnekjøring grunnet uvær. Fylkesveg 890 Kongsfjordfjellet: Kolonnekjøring grunnet uvær.

Kolonnekjøring grunnet uvær. Fylkesveg 891 Båtsfjordfjellet: Kolonnekjøring grunnet uvær.

Mye nedbør

UVÆR: Sju av elleve varseltrekanter er i bruk når været meldes for Sandnessjøen det neste døgnet. Grafikk: skjermdump fra yr.no

Mandag regnet det godt på Helgeland. Over en 12-timersperiode var det registrert 45,2 millimeter på Storforshei, for eksempel.

Flere steder er det registrert mellom 30 og 45 millimeter.

Men for nordlendinger som er lei av vått og kjedelig vintervær, har meteorologen ikke så mye godt nytt å komme med. Tirsdag blir regnet avløst av sludd- og snøbyger.

Fylkesmann i Nordland, Tom Cato Karlsen, ber folk være forsiktig.

– Det kan bli utfordrende kjøreforhold.

Snøskredfare

Når snøgrensa stiger til nesten 2000 meter på utsatte steder i Nordland, kommer all nedbør som regn. Mye nedbør på kort tid gir ekstremt stor snøskredfare på Helgeland.

Mandag ble det kjent at Meteorologisk institutt kaller inn ekstra bemanning i forbindelse med uværet på kysten.

Sju farevarsel er i bruk når været meldes det neste døgnet i Sandnessjøen. Snøskred, jordskred, regn, vind, flom og snøfokk er faretrekantene som brukes.

– Jeg går ekstra nå og har gått ekstra hele helga, sa meteorolog Eirik Mikal Samuelsen ved vervarslinga i Tromsø.

Oppmerksomheten var spesielt rettet mot nedbørsmengdene. Helgeland var ventet å få det verste været med opp mot 150 mm regn på 48 timer.

Vakthavende meteorlog Jon Austerheim fortalte i 21-tiden mandag kveld at man foreløpig ligger litt i underkant av prognosene, men at det er for tidlig å konkludere.

I kombinasjon med at bakken mange steder har høy metningsgrad, øker snøskredfaren til faregrad tre. Det betyr at situasjonen er ekstrem og kan føre til store skader.

– Vi sender ekstra meldinger til fylkesmenn og beredskapsaktører, og de tar kontakt med oss ved spørsmål, sa meteorolog Eirik Mikal Samuelsen.

– Storm på toppen av det hele

Det er høytrykk i Europa som presser lavtrykkene nordover, forteller Samuelsen.

– Det kommer veldig mild og fuktig luft fra Atlanterhavet som utløser mye regn når det blåser opp mot fjellene. På toppen av det hele får vi storm på kysten og i fjellet i løpet av ettermiddagen og kvelden. Mye vær med andre ord.

Samuelsen fortalte videre:

– Det er litt uvanlig at det kommer såpass mye nedbør og mild luft i januar. Nord for Helgeland er det gult farevarsel. I Salten blir det mindre regn med opp mot 50 mm på 12 timer.

– Det er på grensen til ekstremvær, så det blir ikke gitt noe navn. Og litt av årsaken til det er at de er vant til mye regn i dette området. Så de vet hvordan de skal håndtere dette. Men det kan nok få en del konsekvenser for både veier og infrastruktur når vi får såpass mye på kort tid.

Mandag kveld er det klart at vi er «litt lenger unna grensen for ekstremvær», men at det er oransje farevarsel for vindkast fra i morgen tidlig.

Det verste været var meldt på Helgeland men også på Nordvestlandet blir det fuktig. Det meldes liten storm og mye regn i Møre og Romsdal.

Det verste været kommer mellom Trøndelag og Salten.

Temperaturen synker og gir nye utfordringer

Natt til tirsdag sank temperaturen og nedbøren går over til snø, også i lavlandet. Det blir liten storm og snø i Nordland og i deler av Troms og Finnmark.

– Når det er liten storm og kraftige snøbyger så vil det være snøfokk. Kjøreforholdene kan bli krevende, sier Samuelsen.