– Jeg kan si det sånn at det er mulighet for at alle får fint vær til påske år. Men alle risikerer også å få litt ruskevær.

☂️🌞❄️

Vakthavende meteorolog, Marek Ratajczak, ler når han utfordres på påskeværet for hele landet.

Selv om Yr er ute med et nytt 21-dagersvarsel, er det vanskelig å slå noe fast så langt frem i tid.

Det er likevel tendenser som er verdt å merke seg om man sitter og planlegger påskeferien nå.

Lavtrykk

– Sånn som det ligger an nå, blir det en del lavtrykksaktivitet i havet spesielt. Det tyder nok på at det kanskje er kysten som får mest vær. Øst for fjellene kan været bli bedre, sier meteorologen.

Statsmeteorolog Marek Ratajczak. Foto: Inga Maret Solberg Åhrén / NRK

Flere av nordmenns påskeyndlinger ligger østafjells. Ifølge Yrs 21-dagersvarsel, er det 100 % sikkert at det blir frost på Trysil i påska, mens prognosene sier 26 % sjanse for nedbør 1. april.

Sjekker vi et anna populært skiferiested øst for fjellene, Hemsedal, er det 42 % sjanse for nedbør i slutten av mars.

– Det ligger an til noen lavtrykk. Men hvordan de vil gjøre seg gjeldende, er så langt ikke klart.

Når det gjelder de store byene i Norge, er prognosene like varierte som dialektene.

Bypåske eller skipåske? Ofte spikrer nordmenn påskeplanene ved å se på værvarselet. Foto: Halvard Alvik / NPK

I Bergen er det 24 % sjanse for frost i påskeuka, temperaturer på opp mot ni plussgrader og rundt 34 % sjanse for nedbør.

I Oslo kan det bli litt kaldere. Hovedstaden kan skilte med 67 % sjanse for frost i påskeuka, mellom to og ni grader og i underkant av 30 % sjanse for nedbør.

I Bodø, om påskeferien legges til Nordland, er det 97 % sjanse for at det blir kaldt og frost. Det kan bli rundt fire plussgrader på det varmeste, og ned mot minus én grad på det kaldeste. Muligheten for nedbør ligger på rundt 40 %.

I Tromsø, eller «Nordens paris», er det 100 % sjanse for frost, og temperaturene blir trolig liggende på et sted mellom minus fire og pluss to. Det er opp mot 48 % sjanse for nedbør, viser 21-dagersvarselet til Yr.

Dette varselet finnes på hvert sted i Norge, og du velger bare «21-dagersvarselet» i menyen over langtidsvarselet.

Kaldest i Norge

Ifølge meteorologen er det mulighet for at det blir ganske kjølig i store deler av landet, og absolutt mulighet for påfyll av påskesnø.

Nord-Norge skiller seg litt ut fra resten av landet, ved at det ligger an til å bli den kaldeste landsdelen i påska.

Ved et av landsdelens største skisentre, Narvik, ser det kaldt ut i påska. 21-dagersvarselet viser at det er 46 % sjanse for nedbør 1. april, mens det er 100 % sjanse for nattefrost.

– Der er det størst sjanse for at det vil holde seg på den kalde sida med snø. Det er litt mer usikkert lenger sør.

– Men blir det varmt inn mot påske?

– Varmt? Kan ikke utelukke det. Kan ikke utelukke noe så langt, sier meteorologen.

– I løpet av neste uke vil prognosene bli mer sikre.