Kor skal vi reise hen?

Det spørsmålet er for mange nordmenn selve symbolet på påskekosen. Siden 1987 har nordlendingen Viggo Valles geografiske reisenøtter begeistret lyttere i hus og hytter over det ganske land.

I år vises programmet også for første gang på TV. Og kanskje var det den visuelle biten som har fått det til å bikke over for mange trofaste lyttere og seere.

Tirsdag kunne publikum få med seg en deltaker, som kom inn sju minutter ut i sendingen.

Med seg på lufta hadde han en tidligere Påskelabyrinten-vinner som medhjelper, som satt på PC-en ved siden av under hele sendingen og hjalp med svarene.

I tillegg hadde han et quiz-lag som hjalp til ved å sende meldinger.

Mange reagerte

All hjelpen medførte at deltakeren fikk holde på resten av programmet, og også deler av onsdagens sending.

Reaksjonene har ikke latt vente på seg.

Ikke bare på Twitter. Publikumsservice hos NRK har også mottatt klager fra folk som fulgte den tradisjonsrike Påskelabyrinten.

Flaut, trist, dumt og skuffende er reaksjoner som går igjen. «Her er det ikke kunnskap om reisemål som gjelder, men hvor gode medhjelpere man har».

Andre bruker ord som «juks», og mener at underholdningsverdien blir borte.

Her er noen av reaksjonene:

Klager til Publimumsservice Ekspandér faktaboks Hvis ikke dette er juks er det i det minste moralsk forkastelig. Han bør oppfordres til å trekke seg fra videre deltakelse. Denslags juks ødelegger moroa for oss lyttere/seere og er fryktelig urettferdig for andre ærlige deltakere. Ikke noe hyggelig å se Påskelabyrinten på tv, for da får man virkelig sett hvordan folk bruker hjelpemidler. Knatrer på pc underveis. Skulle aldri sett på tv, kun radio, min feil. Programmet var mer interessant før hvor deltakerne resonnerte seg frem til svaret selv. Når den siste deltakeren i dag har hjelp av en svoger og et helt quizlag, samtidig som deltakeren er stort sett hele tiden er opptatt med å se på to skjermer han foran seg, burde det vært strammet inn. Jeg gidder ikke mere. Her er det ikke kunnskap om reisemål som gjelder, men hvor god en eller flere medhjelpere som avgjør. Dette blir for dumt.

På Twitter er kommentarene mange. Her har også klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn har engasjert seg:

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Til NRK sier Rotevatn at han er stor fan av påskelabyrinten. Han har ikke sett den aktuelle episoden de fleste har reagert på, men sier på generelt grunnlag:

– Det som er gøy med programmet er at folk sakte resonnerer seg fram til riktig svar i godt samspill med programlederen. Det er ikke så morsomt når de åpenbart er på viddene, og plutselig får riktig svar sendt inn fra en venn eller leter det fram på internett.

– Burde det vært strengere?

– Viggo er suveren leder for den labyrinten, og jeg registrerer at han sier at midler er lov. Da får vi respektere det. Jeg ville aldri drømme om å utfordre Valle sin formidable posisjon som programleder.

Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn. Foto: Øyvind Berge Sæbjørnsen / NRK

Også statsråd reagerte

Emil André Erstad ble vinneren av Påskelabyrinten i 2019, og var medhjelperen under sendingen tirsdag. Der deltakeren var hans svigerfar.

Han tar kritikken med fatning, som han synes er litt overdrevet.

Emil André Erstad, som for øvrig er tidligere rådgiver for KrF-leder Knut Arild Hareide. Foto: Håvard Grønli / NRK

– De som sier at man googler mens man holder på, skjønner ikke hvor intenst det er å ha Valle på øret og samtidig resonnere seg rundt spørsmålene han kommer med. Det lar seg ikke gjøre, sier Erstad.

– Man må resonnere rundt hintene og svarene. Det er eneste vei til riktig svar.

De har en tråd på Messenger hvor quizlaget deler ulike hint og ideer. Men en slik tråd er det begrenset med hjelp i for deltakeren som sitter med Valle på telefon. Det er nemlig 20–30 sekunder forsinkelse på sendinga ut til publikum, bemerker Erstad.

– Man må resonnere og vise fram hvordan man har kommet fram til svaret på egen hånd, eller så er det ikke noe gøy. Men det opplever jeg at min svigerfar har gjort, og at jeg selv gjorde da jeg deltok i 2019.

Nå ligger de i «hardtrening» før finalen på lørdag.

Avviser at det er snakk om juks

Påskelabyrintens far Viggo Valle avviser også påstander om «juks».

– At til og med en minister påstår at Påskelabyrinten er juks, viser jo at det vi holder på med engasjerer. Men det er altså ikke juks. Hjelpemidler har vært lov helt siden 1980-tallet, sier Valle.

Men hjelpemidlene har endret seg på 30 år.

Mens man før satt med atlas og ettbinds leksikon er det i dag smarttelefoner og Google som gjelder.

– Prinsippet er det samme. Det går bare så mye raskere med dagens hjelpemidler, mener Valle.

– Dette er altså ikke et norgesmesterskap. Det er et underholdningsprogram, sier Viggo Valle. Foto: Morten Andersen/NRK

Han inviterer Rotevatn til å delta selv i Påskelabyrinten.

– Så kan han jo se selv hvor langt han kommer uten et eneste hjelpemiddel. Og hvis hjelpemidler skulle vært ulovlig, hvordan skulle vi som lager programmet klare å forhindre det. Det er selvsagt helt umulig?

Valle liker at folk engasjerer seg i programmene han lager.

– Det er fantastisk at Påskelabyrinten skaper engasjement. Det verste for oss som lager programmet ville vært at ingen hadde brydd seg. Men dette er altså ikke et norgesmesterskap. Det er et underholdningsprogram.

– Helt greit med støtteapparat

– Men hvor mye hjelp er greit å få i påskelabyrinten?

– Først av alt bestreber vi å lage oppgaver som ikke lett lar seg google. Ellers oppfordres folk til å bruke de hjelpemidler de har tilgjengelig. Det er helt vanlig å be slekt og venner om hjelp, sier Valle.

Og et støtteapparat i bakgrunnen, er bedre enn at deltakeren googler selv.

– Vi ber deltakerne om å ikke sitte og google, men å resonnere høyt.