Folk gir blaffen og strømmer til Lofoten: – Vi kan bli slått helt ut

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Vi ønsker ikke besøk nå. Folk er velkommen når vi har fått kontroll på pandemien og flere er vaksinert, sa Solberg til NRK i midten av mars.

Etter et møte med andre kommuneledere gikk han ut med den svært klare beskjeden.

– Jeg har sett dem langs veiene og på butikken. Vi er en kommune med knapt 1.000 innbyggere så vi vet hvem folk er, sier lederen for Lofoten Rorbuhotell, Mariann Benonisen til NRK.

Det var Lofotposten som først omtalte saken.

Fått flere rapporter

Også Remi Solberg har mottatt rapporter fra lokalbefolkningen om at turistene har begynt å dukke opp i forbindelse med påsken.

– Vi opplever at det er langt flere som er her på fritidsreise enn vi hadde håpet på, sier han til NRK.

Ordfører i Vestvågøy, Remi Solberg. Foto: Espen Mortensen

– De har ikke fulgt den oppfordringen vi kom med i forbindelse med påskehelgen. Dessverre.

På spørsmål om hvordan de kan være sikre på at det er turister svarer han at det er basert på rapporter fra lokalbefolkningen, fulle fly og observasjoner av utlendinger.

– Det er ikke nødvendigvis utlendinger som kommer fra utlandet. Det kan være folk som er bosatt i Norge. Men de er uansett her på fritidsreise.

Frykter smitte

– Hva synes du om at folk ikke bryr seg om det du sa før påsken?

– For å være ærlig synes jeg ikke det er bra. Folk burde i langt større grad fulgt de nasjonale rådene og anbefalingene med tanke på gjennomføring av reiser.

Nå frykter ordføreren at de tilreisende potensielt tar med seg smitte til de små samfunnene i Lofoten.

– Små lokalsamfunn som oss kan bli slått helt ut om de får smitte inn. Dette øker sjansen for at det skjer.

OPPLEVELSER: Turistene velger å trosse anbefalingen fra Solberg. Fristelsene Lofoten byr på virker å være for store. Foto: Svend Even Hærra / NRK

– Jeg håper lokalbefolkningen holder avstand og følger alle regler og råd som gjelder til en hverenhver

Dilemma

Mariann Benonisen har som sagt selv observert turister. Men hun har så langt ikke merket det på booking-siden.

– Det er turister langs veiene, men hvor de oppholder seg det vet jeg ikke. De er ikke hos meg. Jeg har 115 tomme senger.

Raymond Ringvei ved Moskenes camping forteller at han også registrerer turister.

– Jeg kjører mellom Vestvågøy og Moskenes hver dag og jeg ser en del leiebiler. Det er nok ikke folk som hører hjemme her som kjører rundt i disse.

I likhet med Mariann har heller ikke han merket at turistene ønsker å bo hos ham.

– Vi har fått noen få henvendelser, men det er ikke akkurat stort med tanke på hva vi er vant til, sier han og legger til:

– Dette er et vanskelig dilemma. Det blir anbefalt at folk ikke skal komme, men det er ikke laget et forbud. Dette er den eneste inntektskilden vi har, men samtidig ønsker jo heller ikke vi smitte.

Ber folk være forsiktige

Stig Hansen i Lofoten Bil AS sier til NRK at de får henvendelser fra personer som ikke har bostedsadresse i Lofoten.

I likhet med ordføreren er han opptatt av at smitte ikke skal spre seg i de små samfunnene.

– Vi tar kontakt med de bookingene vi får og sier de er nødt til å følge alle smittevernregler som foreligger. Kommer de eventuelt opp hit bør de være svært forsiktige.

Han presiserer at de selvfølgelig ønsker trafikk, men ikke til enhver pris.

– Vi alle har et samfunnsansvar.

NRK har vært i kontakt med andre bilutleiefirma i Lofoten som bekrefter at det kommer turister. Flere av disse skal være personer med utenlandsk opprinnelse, men med bostedsadresse i Norge.