I oktober 2017 anmeldte Helse Nord øyelegen for mistanke om bedrageri av en rekke pasienter over en femårsperiode.

I ettertid ble siktelsen utvidet til å omhandle alle pasienter Kratholm har behandlet.

Tiltalen omfatter omlag 32.000 enkeltstående bedragerier og har et omfang på omlag 12 millioner kroner.

I juni mistet Jens Kratholm retten til å titulere seg som øyelege og spesialist i øyesykdommer.

Helsetilsynet konkluderte med at den omstridte øyelegen i Narvik var uegnet til å utøve legeyrket, og at behandlingen han drev var uforsvarlig.

Da NRK møtte Jens Kratholm i juli innrømmet han at det ikke var forsvarlig å jobbe så mye som han hadde gjort.

– Du må jo jobbe mer enn åtte timer om dagen. Og det er jo klart. Liksom å kjøre i 130 i 60-sona, så er det jo ikke forsvarlig. Og det vet Helse Nord, uttalte Kratholm.

Voldsom pågang av pasienter

Det er mer enn 20 år siden den danske øyelegen kom til Narvik, hvor han fikk avtale med Helse Nord som såkalt avtalespesialist.

Siden 1997 har han ifølge egne tall hatt 170.000 konsultasjoner. Han har utført 15.000 grå stæroperasjoner.

Ifølge Brennpunkt-programmet «Pengespesialistene» opererte Øyeklinikken i Narvik rundt år 2000 flere for grå stær enn alle øyelegene på Rikshospitalet. Til sammen.

Kratholm på sin side forsvarte det store antallet operasjoner. Han har vist til legenes etiske regelverk som sier at man som lege ikke nekte en pasient behandling med mindre man er rimelig sikker på at han kan få behandling hos en annen lege.

Kratholm sier kapasiteten på øyeleger er helt sprengt i Nord-Norge.

– Det er Helse Nords ansvar å skaffe nok øyeleger. Det har vært en voldsom pågang hos oss, dermed har vi jobba nesten døgnet rundt.

Anmeldt for bedrageri, svarte med motanmeldelse

I 2017 anmeldte Helse Nord øyelegen til politiet. Han ble pågrepet i en politiaksjon ved Øyeklinikken i Narvik i april i fjor, og siktet for grovt bedrageri av flere pasienter over flere år.

Selv har han hele tiden avvist at han ikke har tatt for mye betalt. Han har hele tiden hevdet at han har holdt seg til takstforskriften i alle år.

Da NRK snakket med han i sommer mente han at problemet var at Helse Nord ikke kan takstheftet.

– Jeg har holdt meg til takstforskriften i alle år. Pasientene mistenker at de har betalt for mye, og tar kontakt med Helse Nord som ikke kan hjelpe dem fordi de ikke forstår takstreglene. Så forsøker Helse Nord å forklare dette videre til politiet, uten selv å skjønne forskriftene, uttalte han.

I september gikk han selv til politanmeldelse av sin mangeårige oppdragsgiver.

I anmeldelsen hevder Kratholm at Helse Nord skal ha bedratt tusenvis av øyepasienter i Hålogaland-regionen fra 2010 og fram til i dag.

I anmeldelsen anslår Kratholm bedrageriet til å være på 100 millioner kroner siden 2010.

Denne saken er nå henlagt av politiet.

– Årsaken er at det ikke er funnet rimelig grunn til å undersøke om hvorvidt det er begått et straffbart forhold, sier påtaleleder Martin Arneng Varsi i Nordland politidistrikt.

NRK har forsøkt å komme i kontakt med både Jens Kratholm og hans advoakt Tor Strand, men har foreløpig ikke lykkes.