Overlevde vogntog-krasj: – Kunne ligget et helt annet sted nå

– Det som skjedde på fredag er slettet fra hukommelsen. Men det kommer nok en reaksjon etter hvert, sier Kjetil Andersen fra sykesenga på sykehuset i Narvik.

Han har brukket flere ribbein og et bein i leggen. Ellers er han gul og blå etter den kraftige frontkollisjonen med et utenlandsk vogntog på E10 ved Bjerkvik fredag kveld hvor han, kompisen Valter Johansen og en nabo han er støttekontakt for, ble alvorlig skadd.

Naboen er blind og nesten døv, og en gang i uka tar Kjetil Andersen ham med fra hjembygda Grovfjord i Troms over fylkesgrensa til Bjerkvik for å handle. Denne fredagen ville også kameraten bli med på turen.

Griseglatt på veien

SMERTER: Valter Johansen satt bak i bilen da det smalt. Han har brukket en arm og har fortsatt smerter i brystet. Foto: Nils Mehren / NRK

Klokka er litt over tre når turen starter. Fremme i Bjerkvik gjør de unna fredagshandelen før de setter seg i Toyotaen og tar fatt på hjemturen. Kjetil bak rattet, naboen fremme i passasjersetet og kompisen bak.

Det er griseglatt i 80-sonen på E10, og Kjetil hadde bare kjørt et par kilometer når et utenlandsk vogntog kommer mot dem i en bakke ved Prestjord.

Ifølge politiet som har snakket med vitner som kom bak vogntoget, satte ikke sjåføren ned farten i nedoverbakken.

Plutselig får vogntoget sleng på hengeren og sakser over veien. Kollisjonen er ikke til å unngå. Bilen Kjetil og de to andre mennene sitter blir nærmest knust i møtet med vogntoget.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Sjåføren og de to passasjerene blir sittende fastklemt i bilvraket. Brannvesenet klarer å få dem løs og de tre mennene som alle er i 60 og 70-årene blir løftet over i luftambulansen som frakter dem til sykehuset i Narvik.

Husker ikke ulykken

BILEN KNUST: Personbilen ble nærmest knust i møtet med vogntoget. I bilen satt det tre menn i 60- og 70-årene, som ble sittende fastklemt i bilvraket. Samtlige ble fraktet til sykehus med alvorlige skader. Foto: Politiet

Ifølge politiet er det utrolig at de overlever den dramatiske ulykken. Selv husker Kjetil Andersen ingenting av det som skjedde før det smalt.

– Det er helt svart. Det første jeg husker er at Valter som satt i baksetet pikket meg i ryggen og spurte om jeg var skadet.

Han har et annet minne fra intensivavdelingen morgenen etter. Helsepersonellet på sykehuset snakker med kompisen Valter om den skadde armen.

– Da påstår han hardnakket at han ikke har vært involvert i noen bilulykke. Ingen av oss har noen særlig minner om det som har skjedd, konstaterer Andersen.

Ulykkessjåføren forlot landet

VOGNTOG SAKSET: Tre personer ble alvorlig skadd i kollisjonen mellom det østeuropeiske vogntoget og en personbil på E10 vest for Bjerkvik fredag kveld. Foto: Nordland politidistrikt

Mandag kveld forlot både vogntoget og sjåføren fra Øst-Europa Norge. Politiet hadde beslaglagt førerkortet hans, og han har fortsatt status som siktet.

Transportselskapet sjåføren jobber for har beklaget ulykken, og forklart at sjåføren var preget etter hendelsen og ville hjem til familien sin.

Kjetil Andersen vet hva han ville gjort dersom han hadde vært ulykkessjåføren.

– Jeg hadde tatt kontakt med dem som ble skadet, men sjåføren er tydeligvis ikke interessert i snakke med oss.

Politiadvokat Siv Remen er klar på at ulykka fredag kveld fort kunne blitt en dødsulykke. – Det er en hårfin balansegang mellom ei dødsulykke og denne hvor det har går relativt bra, sier hun. Foto: Nils Mehren / NRK

Dagene i sykesenga har han brukt til å svare på meldinger fra bekymrede venner og kjente. Han har også hatt tid til å tenke på at ulykka kunne fått et helt annet utfall.

– Jeg er klar over at jeg kunne ligget et helt annet sted enn her. Egentlig skulle vi aldri vært der på det tidspunktet. Vi kjører vanligvis til Bjerkvik om morgenen.

Andersen forteller at han de siste ukene har vært svært oppmerksom på akkurat utenlandske vogntog, etter den tragiske ulykken på E8 i Troms i januar. En 22-åring fra Nordland ligger fortsatt i koma etter møtet med et dårlig skodd utenlandsk vogntog.

FLAKS: – Vi har nok harr flaks, konstaterer Kjetil Andersen. Foto: Nils Mehren / NRK

– Jeg sjekker alltid værmeldingen før jeg setter meg i bilen. Møter jeg et vogntog er jeg alltid klar til å dra i håndbrekket dersom det skulle oppstå en skummel situasjon.

Større ulykkesrisiko med utenlandske vogntog

Og det har han trolig god grunn til. Ifølge statistikk fra Statens vegvesen er det så langt i vinter kontrollert vel 4.000 vogntog i Nord-Norge. Kjøreforbud deles oftest ut til vogntog fra Øst-Europa.

Tallene viser at det er åtte ganger så stor sjanse for at et østeuropeiske vogntog får kjøreforbud sammenlignet med det øvrige Europa.