– Saken er grov. Så er det mange fornærmede. Det er en uvanlig sak.

Det sier Tord Hvalby. Han er seniorrådgiver ved Barnehuset i Bodø.

En av Norgeshistoriens største overgrepssaker på nett i ferd med å rulles opp.

En mann fra Nordland skal ha forgrepet seg mot barn på nettstedet Omegle.

– Totalt er det nå 254 fornærmede i denne saken. Foreløpig har vi 108 navn på barna, 55 av dem har vi bekreftet identiteten på, sa politiadvokat Maria Skog til NRK mandag.

Mannen erkjenner straffskyld.

De siste månedene har barnehuset i Bodø koordinert avhør av alle barna politiet har identifisert. Barnehus over hele landet har vært involvert.

– Vi sørger for likebehandling og likt tilbud til barn og familier, sier Hvalby.

Tord Hvalby, Charlotte Marie Ringkjøb, Maria Skog og Thea Flaatten møtes på barnehuset i Bodø. Her har flere barn møtt til avhør og samtaler. Foto: Alexander Kjønsø Karlsen / NRK

Alle barna får fortelle sin historie

Hos alle landes barnehus har barn møtt opp for å snakke om nettopp denne saken. Noen skal i tilrettelagte avhør, mens andre barn møter for en samtale. For det er ikke alle barna som man trenger å avhøre, for man har nok bevis på andre måter.

– Men da skal de få komme til et barnehus og fortelle sin historie. Vi gir da den oppfølgingen som kanskje trengs i etterkant. Eller vi koordinerer med lokale tilbud der de måtte bo, sier han.

Barn fra samtlige politidistrikt har status som fornærmet i saken.

Charlotte Marie Ringkjøb er bistandsadvokat for barna politiet har klart å identifisere. Så langt har hun møtt rundt 50 av dem.

– Det jeg kan si som er felles for dem er at noen sier de ikke husker. Noen er så flaue at de holder på å dø. Andre tar det ganske greit. Men det som er felles er at alle er redde for at det er delt. Og alle er veldig, veldig, veldig flaue. De skjemmes og de føler seg utlevert, sier hun.

Vanskelig å si noe om konsekvenser

Men hvilke konsekvenser et slikt overgrep kan få, er ikke vanskelig å si.

Lars Roar Frøyland er sosiolog med doktorgrad i psykologi, og har jobbet en del med seksuelle overgrep mot barn. Særlig digitale overgrep. Foto: NOVA

– Når det gjelder digitale overgrep generelt, så er det veldig mye vi ikke vet om konsekvensene.

Det sier Lars Roar Frøyland.

Han er sosiolog med doktorgrad i psykologi, og har jobbet en del med seksuelle overgrep mot barn. Særlig digitale overgrep.

Men selv om vi ikke vet mye om konsekvenser på lang sikt, sier Frøyland at det er mye som tyder på at det har lignende konsekvenser som de tradisjonelle fysiske overgrepene.

– Det kan være snakk om psykisk helseplager, det kan være snakk om problemer med tillit. Det kan også bli vanskelig på skolen. Samtidig så er det viktig å legge til at det er ikke er alle som dette får konsekvenser for.

– På lengre sikt så er det vanskelig å si noe om disse digitale overgrepene, fordi det er jo såpass nytt. Men om man legger til grunn av at også her da vil det være det samme som de tradisjonelle fysiske overgrepene, så er det jo mange også her som har utfordringer inni voksenlivet.

Frøyland er tydelig på at det er viktig at barna får god støtte.

– Jeg tror jo det er utrolig viktig med støtte og med forståelse. Mange føler sterk skam, det kan være ekstremt nedverdigende handlinger de er utsatt for. Barna kan ha vært med på det frivillig eller under sterk manipulasjon. Så det å vise støtte og forståelse, tenker jeg vil være veldig, veldig viktig.