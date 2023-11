254 barn fornærmet i stor overgrepssak – siktet mann ber om å bli løslatt

En av Norgeshistoriens største overgrepssaker på nett i ferd med å rulles opp.

Så langt har politiet identifisert 254 norske barn som mannen skal ha forgrepet seg mot på nettstedet Omegle.

Det gjenstår fortsatt en jobb for politiet å gå gjennom en rekke videoer som den siktede mannen selv skal ha filmet.

Det var i februar i år at en mann fra Nordland ble varetektsfengslet første gang. Mandag var det nytt fengslingsmøte.

Her ba mannen om å bli løslatt. Han erkjenner at overgrepsmaterialet er hans.

Barna er flaue

– Det første barna lurer på er om videoene er delt. De er veldig opptatt av at det ikke skal være noen som kjenner til det, og at det skal være privat.

Det sier Charlotte Marie Ringkjøb. Hun er oppnevnt som bistandsadvokat for barna.

– Det som er bra i denne saken, er at ingenting i etterforskningen tyder på at dette er delt. Videoene er på gamle harddisker.

Saken er krevende, også for bistandsadvokaten.

– Det er veldig mange barn involvert. Det jeg opplever som vanskeligst er der hvor det er flere barn sammen. Jeg har dessverre erfart at det har ført til at vennskap brytes. At det er vanskelig for dem å beholde den gode kjemien, sier Ringkjøb.

Charlotte Marie Ringkjøb er bistandsadvokat. Foto: Alexander Kjønsø Karlsen / NRK

Så langt har hun møtt 49 av barna og deres foresatte.

– Det jeg kan si som er felles for dem er at noen sier de ikke husker. Noen er så flaue at de holder på å dø. Andre tar det ganske greit. Men det som er felles er at alle er redde for at det er delt. Og alle er veldig, veldig, veldig flaue. De skjemmes og de føler seg utlevert.

I forrige uke møtte hun et barn som sa til henne: «Jeg trodde ikke at folk kunne være så slemme»

– Det synes jeg er ganske beskrivende for deres opplevelse av denne voksenverden, sier Ringkjøb.

Vipps-overføring til 12-åring

Det var en Vipps-overføring til ei 12 år gammel jente som førte politiet til ei bygd i Nordland.

Det var jentas foreldre som hadde oppdaget overføringen, og som lurte på hva det var.

Jentas forklaring fikk alarmen til å gå.

Sammen med ei venninne hadde jenta koblet seg på nettstedet Omegle. Her kan man videochatte med fremmede fra hele verden, helt anonymt.

En av dem de to jentene møtte på nettstedet var ansatt på en skole i Nordland.

Ved å tilby jentene penger hadde mannen fått dem til å vise de nakne kroppene sine på video.

Nettside er lagt ned

Mannen politiet pågrep i vinter hadde en nettlogg som var grunn til bekymring.

Søkeord som «young teen» dukket opp flere steder.

Omegle, nettsiden den siktede mannen har brukt, har vært fullt lovlig.

Hele poenget med nettsiden er å snakke med fremmede man ikke vet hvem er.

Nylig ble det imidlertid kjent at den legges ned etter 14 år på nett. TV2 og tek.no var blant dem som meldte det først.

Selv om det var 18 års aldersgrense på Omegle var det ingen kontroll av alderen. Ved hjelp av enkle tastetrykk kunne hvem som helst komme seg inn.

Nettopp dette bidro også til å gjøre plattformen interessant for overgripere.