En av historiens største overgrepssaker ble avdekket via Vipps

Hvorfor har ei 12 år gammel jente mottatt 1.000 kroner fra en fremmed via Vipps?

Spørsmålet plaget foreldrene som hadde oppdaget overføringen.

Jentas forklaring fikk alarmen til å gå.

Sammen med ei venninne hadde jenta koblet seg på nettstedet Omegle. Her kan man videochatte med fremmede fra hele verden, helt anonymt.

En av dem de to jentene møtte på nettstedet var ansatt på en skole i Nordland.

Ved å tilby jentene penger hadde mannen fått dem til å vise de nakne kroppene sine på video.

Det var vinter da mannen ble pågrepet av politiet. Som vanlig gjorde de beslag i elektroniske enheter. Mobiltelefon, PC, slike ting.

Og raskt innså det lokale politiet at de trengte hjelp.

Foreldre til de nevnte jentene er informert om saken via deres bistandsadvokat.

En hverdag bak en skjerm

Kristine Stemnes sitter bak dataskjermer som kan gjøre enhver gamer misunnelig. De er toppmoderne, lange og bøyer seg elegant langs veggen.

Men det Stemnes har oppe på skjermene sine er langt fra lystig.

TEAMET: Fra venstre: Alexander Amundsen og Kristine Solem Stemnes, Gerd Emilie Røegh og Tor-Henrik Horn utgjør Sobi-teamet ved politiet i Nordland. Jobben deres er å etterforske seksuelle overgrep mot barn på internett. Foto: Ola Helness / NRK

Kristine Stemnes er en av de fire etterforskerne som jobber i politiets såkalte Sobi-team. Arbeidsoppgaven deres er å etterforske seksuelle overgrep mot barn på internett.

Mannen de pågrep i vinter hadde en nettlogg som var grunn til bekymring.

Søkeord som «young teen» dukket opp flere steder.

De fant et opptak av hendelsen som startet det hele, de to jentene som hadde kledd av seg foran kamera.

Men det stoppet ikke der.

To søstre og et videokamera

– Han gikk ofte rett på sak, forteller etterforsker Alexander Amundsen.

DIREKTE: Dette er en skjermdump fra et av opptakene politiet fant på datamaskinen til den siktede mannen. Foto: Skjermdump / Politiet

Og mannen har gjort opptak av det som skjer.

Etterforsker Alexander Amundsen blar gjennom flere videoer.

I en av videoene er det to unge jenter. Amundsen antar at det er snakk om store- og lillesøster. Den eldste av dem holder et kamera, mens hun gjør som mannen sier i chatten på søstera si.

Ny video.

– Denne gutten ser ut som han er i 7–8 års alderen, sier Amundsen.

– Han er altså på Omegle og onanerer sammen med siktede.

Enda en video. To gutter denne gangen. Den ene er naken, mens kompisen utfører oralsex på han.

Den siktede mannen erkjenner straffskyld for de forholdene politiet foreløpig har avdekket, opplyser mannens forsvarer Finn Ove Smith.

På enhetene til den siktede fant politiet over 500 videoer, noe om gjør det til en av de største overgrepssakene i norsk historie.

Videoer med norske barn som gjør som mannen sier mot betaling.

Alexander Amundsen og hans kolleger må se alle.

KREVENDE JOBB: Alexander Amundsen tar ofte pauser i arbeidet sitt. rett og slett for å lufte hodet fra alle inntrykkene han utsettes for i arbeidshverdagen. Foto: Ola Helness / NRK

– Det verste er lyden

En av tingene politiets etterforskere må finne ut av er hvor gamle barna er. Er de over eller under den seksuelle lavalder på 16 år? Er barna over eller under 14 år? Jo yngre de er, desto strengere er straffen.

– Det verste er å gå gjennom videoer med lyd. Og det å tenke på alle dem som er utsatt for overgrep som man ikke har mulighet til å redde, sier Kristine Stemnes.

For det er mange saker å ta av.

– Samfunnet har betydelige utfordringer knyttet til seksuelle utnyttelser av barn på internett, sier Helge Haugland.

– Hvor vidt det faktisk er en økning i slike hendelser, eller om det er vi som har blitt flinkere å avdekke dem, er vanskelig å si.

Haugland er avsnittsleder ved seksjon for internettrelaterte overgrep hos Kripos. Det er gjerne her mye av etterforskningen starter.

SAMARBEID: Helge Haugland og Kripos samarbeider tett med internasjonalt politi og store teknologiselskaper. Foto: Trond Stenersen / NRK

Kripos mottar stadig tips om mulige overgrepssaker. For eksempel fra selskaper som Snapchat og Omegle, eller fra politiet i andre land.

Kripos går så gjennom den informasjonen de har.

Er den mulige overgriperen fra Bergen eller Bodø? Er dette en sak som må prioriteres raskt?

Er det pågående overgrep, eller er det «gammelt» overgrepsmateriale som sprer seg.

Har gjerningspersonen tilgang til barn?

Når informasjonen er på plass, sendes saken til politidistriktene.

For noen år siden sendte Kripos rundt 500 slike saker videre til distriktene i året. I 2022 nærmet tallet seg 3.000

Politiet i Bodø tar unna mange av sakene, men ikke alle. Den tanken er krevende for Kristine Stemnes.

– Men vi kan ikke tenke så mye på det. Vi får gjort det vi får gjort, og utgjør en forskjell med det vi gjør, sier hun.

Og mange av ofrene forblir ukjente.

VIKTIG BRIKKE: Kristine Solem Stemnes er sikker på at anmeldelsen fra foreldrene som reagerte på Vipps-utbetalingene var avgjørende for at de avslørte den siktede mannen. Foto: Ola Helness / NRK

Flere hundre barn vi ikke vet hvem er

Omegle, nettsiden den siktede mannen har brukt, er fullt lovlig.

Hele poenget med nettsiden er å snakke med fremmede man ikke vet hvem er.

Selv om det 18 års aldersgrense på Omegle er det ingen kontroll av alderen. Ved hjelp av enkle tastetrykk kan hvem som helst komme seg inn.

Nettopp dette bidrar også til å gjøre plattformen interessant for overgripere.

– Vi ser at antall saker øker. Bare i Nordland har vi flere saker, sier Kristine Stemnes.

Dette svarer Omegle Ekspander/minimer faktaboks NRK har sendt flere spørsmål til Omegle. Vi lurer på: Hvilke tanker de gjør seg om at norsk politi registrerer stadig flere overgrep utført på Omegle?

Hva de gjør for å forhindre overgrep via plattformen?

Hvorfor det er behov for en slik plattform, når den viser seg å være et sted er det stadig skjer overgrep? Dette svarer Omegle: Vi tilbyr våre brukere en unik mulighet til å kommunisere med mennesker fra hele verden, med forskjellige bakgrunn og erfaring. Et tilbud som ble viktigere enn noen gang under pandemien. Vi tar brukernes sikkerhet på alvor. Selv om brukerne er ansvarlig for sin egen sikkerhet når de bruker plattformen vår, har vi innført flere modereringstjenester som bruker både kunstig intelligens og menneskelige moderatorer. Innhold som blir merket som ulovlig, upassende eller som bryter med Omegles retningslinjer kan få flere forskjellige reaksjoner, deriblant kan vi melde det videre til de aktuelle politietatene. Vi samarbeider også med både nasjonalt og internasjonalt politi og andre organisasjoner for å stoppe utnytting av barn på internett.

Ikke trenger du å oppgi navn eller annen informasjon heller. Så i altfor mange tilfeller er et ansikt det eneste politiet har å gå etter for å prøve å finne ut hvem barna i videoene er.

Det er en av grunnene til at Alexander Amundsen og hans kolleger i politiet må se gjennom alle videoene i sin helhet.

TO SØSTRE: Videoen Alexander Amundsen ser på inneholder to søstre som har blitt utsatt for overgrep over internett. Foto: Alexander Kjønsø Karlsen / NRK

– Plutselig gir de fra seg et brukernavn på Snapchat eller annen informasjon som kan hjelpe oss på veien, forteller han.

Dersom politiet klarer å spore opp i IP-adressen til datamaskinen barna har brukt, kan de finne ut hvem det er. Og ved nyttår kom det et nytt regelverk som gjør at IP-adressene skal lagres i ett år.

Men den siktede i saken har holdt på i mange år. Og før de nye reglene trådte i kraft, ble IP-adressene bare lagret tre uker.

Så hittil i etterforskningen har politiet bare klart å identifisere 10 barn. 10 barn fra flere hundre videoer.

– Det er frustrerende. Mange barn som ikke forstår hva de gjør. I mange tilfeller er det snakk om at barna gjør dette frivillig. De utforsker seksualiteten sin på internett. Men de tror de gjør det med personer på sin egen alder. De vet ikke at det er en voksen mann i andre enden som gjør opptak.

Og opptakene kan fort havne på avveier.

– Skal ikke føle seg trygge

Saker med overgrep mot barn på internett er gjerne omfattende og kompliserte. Langt fra alle saker handler om enkel nedlastning og deling.

Overgriperne blir stadig dyktigere, og det er mange som tjener mye penger på distribusjon av grove overgrepsbilder og videoer.

Noen steder i verden er foreldre villige til å legge til rette for overgrep mot egne barn bare for å overleve.

Den siktede mannen i denne saken har sittet i varetekt over fire hele måneder. Det sier litt om hvor krevende saken er å etterforske.

Nylig ba politiet om ytterligere 12 uker i varetekt. Foreløpig har de kommet seg gjennom rundt halvparten av videoene som involverer barn fra 8 til 16 år, de fleste under 14.

Foreløpig mener politiet de har avslørt flere titalls voldtekter.

De håper å ha saken ferdig etterforsket i sommer. Et halvår med gjennomgang av overgrepsmateriale, utført via internett.

– Drivkraften er at man kan være med å gjøre en forskjell, sier Kristine Stemnes.

– Det føles meningsfylt å jobbe med disse sakene. Det handler jo om de mest sårbare vi har i samfunnet, uskyldige barn som er utsatt for overgrep.

Og ifølge Helge Haugland i Kripos skal ikke overgriperne føle seg trygge.

Også politiets metoder og teknologi utvikler seg. For eksempel tekniske løsninger som kan avdekke seksuell utnytting i chatteplattformer.

Mange av de store internett-tjenestene samarbeider tett med politiet over hele verden. Som for eksempel Vipps.

Slik jobber Vipps i kampen mot overgrep Foto: Vipps Ekspander/minimer faktaboks – Samarbeidet med politiet startet ganske umiddelbart etter at Vipps ble lansert. Men det var ikke før vi ble skikkelig store at vi begynte å oppdage slike saker, forteller Caroline Lunde i Vipps. Per i dag har de rundt 20 personer som jobber med å avdekke mistenkelige eller ulovlige transaksjoner. – Vi har bestandig hatt stort fokus på dette området, med flere etterforskere som har spesialisert seg på denne formen for kriminalitet. Teamet hos oss som jobber innenfor dette området har tett samarbeid og dialog med relevante enheter i politiet, sier Lunde. Hun anbefaler foreldre å jevnlig kontrollere transaksjonene barna deres har i Vipps. De melder nemlig jevnlig inn saker til politiet som omhandler salg og kjøp av seksualisert materiale som involverer mindreårige. – Å forebygge, oppdage og rapportere slike saker til politiet er noe av det viktigste og mest alvorlige vi gjør i Vipps, sier Lunde. – Vi har et ansvar for å gjøre det vanskelig å bruke våre kanaler til ulovlige aktiviteter, uten å bli oppdaget. En tett og god dialog med politiet er viktig, da våre transaksjonsdata kan oppdage helt nye tilfeller, men også bidra sterkt som bevis i en etterforskning.

– Det er stadig flere tilbydere som ønsker å bidra i kampen mot seksuell utnyttelse av barn.

I tillegg viser Sobi-teamene rundt om i politidistriktene seg å bære frukter.

– Arbeidet deres er helt avgjørende. Utviklingen er veldig positiv. Vi avdekker flere, og setter inn flere og mer riktige tiltak, sier Haugland.

– Til tider er gjerningspersonene foran oss, men vi opplever at vi ofte er så tett på at vi klarer å avsløre dem.

Og mens den siktede mannen i denne saken sitter varetektsfengslet i Bodø, gjør Sobi-teamet seg klar for nok en pågripelse.

Denne gang av en mann som er siktet for å ha delt overgrepsmateriale på nett.

NY PÅGRIPELSE: Sobi-teamet til politiet i Nordland pågrep denne uken en person for å ha delt overgrepsmateriale på nett. Foto: Alexander Kjønsø Karlsen / NRK