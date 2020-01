Lørdag formiddag 25. januar vedtok Oslo Høyre som første fylkeslag i partiet at de vil verne havområdet utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja mot konsekvensutredning og oljeutvinning.

Det ble enstemmig vedtatt på Oslo Høyres årsmøte lørdag, dagen etter at Tina Bru (H) ble utnevnt olje- og energiminister.

Saida Begum. Foto: Birgitte Wold Ingebretsen / NRK

– Vi håper nå at de andre Høyre-fylkene i landet vil være med oss på dette standpunktet når vi kommer til Høyres landsmøte i mars, sier Saida Begum til NTB. Hun er leder i resolusjonskomiteen.

– Vi vet at Norge skal leve av olje og gass i flere tiår fremover, men vi mener det ikke skal stå i veien for å beskytte noen av de mest sårbare områdene vi har, sier fylkeslagets leder, Heidi Nordby Lunde til NRK.

Svolvær i Lofoten en vakker vinterdag. Foto: John Inge Johansen / NRK

– La nordlendinger utvikle Nordland i fred

Fylkesleder for Nordland Frp Dagfinn Henrik Olsen synes må være grenser for hva Oslo-folk skal bestemme om områder i nord.

– La nordlendinger få lov til å utvikle Nordland i fred, sier Olsen til NRK.

Han mener etablering av nye oljefelt vil kunne gi vekst og utvikling i fylket, og henviser til den store fraflyttingen som preger Nordland nå.

– Vi må sikre at vi har arbeidsplasser i nord for nordlendinger. Det handler om hvilken tilnærming man har til klimaspørsmålet. Hvis vi stenger ned vår produksjon, vil noen andre overta - noen som ikke er i nærheten av våre restriksjoner. Det vil ha motsatt effekt, sier han.

Dagfinn Henrik Olsen er leder for Nordland Frp. Han synes nordlendinger selv skal få bestemme hva som skal skje i Nordland. Foto: Ole Marius Rørstad / NRK

Miljøverner: – Fantastisk

– Dette er jo helt fantastisk, sier fungerende leder i Folkeaksjonen oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja, Ingrid Skjoldvær til NRK.

Hun mener dette er et tegn på at også høyresiden beveger seg i retning av en mer miljøvennlig politikk.

– At et helt fylkeslag har snudd har snudd er et sterkt signal til de andre fylkeslagene om at de kan følge etter, sier Skjoldvær.

I mars 2019 vedtok 10 av 15 fylkeslag i Arbeiderpartiet vern av områdene.

– I de sårbare områdene ser alle at det er lite hensiktsmessig å konsekvensutrede, sa fylkesleder Per Vidar Kjølmoen i Møre og Romsdal Arbeiderparti.

Ifølge Oslo Høyre var det første gang et fylkeslag i Høyre tar dette standpunktet om oljeaktivitet i Lofoten, Vesterålen og Senja.