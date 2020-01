Oslo Høyre vil ha varig vern av LoVeSe-området

De er det første fylkeslaget i partiet som har vedtatt at de vil gå inn for å verne det omdiskuterte området. Det ble enstemmig vedtatt på Oslo Høyres årsmøte lørdag, dagen etter at Tina Bru (H) ble utnevnt olje- og energiminister.

– Vi vet at Norge skal leve av olje og gass i flere tiår fremover, men vi mener det ikke skal stå i veien for å beskytte noen av de mest sårbare områdene vi har, sier fylkeslagets leder, Heidi Nordby Lunde.

Oslo Høyres Heidi Nordby Lunde sier hun håper Høyre vil følge etter ved å gå inn for varig vern av LoVeSe-området. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

I motsetning til regjeringen

Fylkespartiets vedtak, som er del av en større miljøresolusjon, står i motsetning til regjeringen, som vil konsekvensutrede disse havområdene.

– Norge kommer til å åpne flere felt, og vi har akkurat åpnet et av de største feltene som skal utvikle olje for Norge de neste 50 årene. Vi ser ikke nødvendigheten i dag av å utrede de mest sårbare områdene, og vi er også redd for hva dette kan gjøre med omdømmet til Norge som turistdestinasjon for opplevelser i vakker, uberørt norsk natur, sier Nordby Lunde.

På spørsmål om dette er et radikalt vedtak, svarer hun:

– Vi i Oslo Høyre liker å ligge langt foran. Særlig i klimapolitikken, hvor vi tar et skritt fram, så håper vi at Høyre følger etter.

Hun sier hun er «ganske overbevist» om at de kan bidra til at også Høyre går inn for varig vern av LoVeSe-området.

Forholder seg til Høyres vedtak

Olje- og energiminister Tina Bru synes det er bra med debatt i partiet, men at dette ikke er et vedtak som vil endre noe i dagens politikk.

Olje- og energiminister Tina Bru (H) sier dette er et vedtak som ikke vil endre noe i dagens politikk. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

– Høyres primærpolitikk i dag er at vi ønsker en konsekvensutredning av dette området, og det er det programmet vi gikk til valg på i 2017. Jeg forholder meg som statsråd til den politiske plattformen, og dette er ikke et aktuelt spørsmål i denne perioden.

Ministeren sier at hun stemte for å konsekvensutrede LoVeSe sist det ble behandlet i partiet.

– Jeg synes vedtaket om å konsekvensutrede området var godt. Men partiet skal få ha debatt, så får vi se om landsmøtet mener noe annet når vi kommer dit neste år, sier hun.

– La oss utvikle Nordland i fred

Fylkesleder for Nordland Frp, Dagfinn Henrik Olsen synes det må være grenser for hva Oslo-folk skal bestemme om områder i nord.

– La nordlendinger få lov til å utvikle Nordland i fred, sier Olsen til NRK.

Han mener etablering av nye oljefelt vil kunne gi vekst og utvikling i fylket, og henviser til den store fraflyttingen som preger Nordland nå.

– Vi må sikre at vi har arbeidsplasser i nord for nordlendinger. Det handler om hvilken tilnærming man har til klimaspørsmålet. Hvis vi stenger ned vår produksjon, vil noen andre overta – noen som ikke er i nærheten av våre restriksjoner. Det vil ha motsatt effekt, sier han.