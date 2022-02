Send dine gratulasjoner til Bodø/Glimt her!:

Et revansjelystent Celtic kom til Bodø for å gjenopprette inntrykket, etter at de tapte 1–3 hjemme på Celtic Park i Serieligaen.

Den skotske giganten har hele tiden vært store favoritter, i hvert fall på papiret, men fikk seg en real trøkk da Glimt tok nok en europeisk skalp i Glasgow.

Men tross ledelse med seg i kofferten, la hjemmelaget i gult seg på ingen måte i forsvar, og angrep villig i kjent Kjetil Knutsen-stil.

Det viste seg å fungere godt, da det til slutt sto 2–0 på tavlen i den kalde vinterluften på Aspmyra.

– Jeg føler vi har mye å gå på. Andre omgang er ikke like bra som første, men alt i alt er vi kjempefornøyd med prestasjonene, sa Ola Solbakken etter kampen til Viasat 4.

Mønsterkontring

Det var knapt spilt ti minutter av kampen før Glimt tok ledelsen på en mesterlig vis.

Elias Kristoffersen Hagen kom i stor fart fremover og førte ballen med en naturlig selvtillit.

Hagen var kald og ventet ut forsvaret, før han slapp ballen til Solbakken. Han la ballen til venstre før han prikket ballen ned i hjørnet bak en utspilt Joe Hart.

Videre i omgangen fortsatte Glimt å dominere i banespillet, og kunne ledet både 2 og 3–0 til pause, hadde det ikke vært for gode redninger fra Celtics keeper, Joe Hart.

Den største sjansen kom etter at Runar Espejord frispilte Amahl Pellegrino, som fikk løpe alene lenge, før han avsluttet i armen til Hart.

Returen dalte ned til Ola Solbakken som sendte ballen kun centimeter utenfor Harts høyre stolpe.

Det sto 1–0 til pause.

Vetlesen med ny scoring

Etter pause så ikke Glimt like giftig ut som i første omgang.

Flere og flere pasninger ble slått til motstander, og Celtic fikk kanskje følelsen at de hadde mulighet til å spille seg inn i kampen igjen.

Men i stedet for utligning var det Glimt igjen som kunne juble for en ny, lekker kontring.

Amahl Pellegrino løp med ballen før han slapp den til innbytter Morten Ågnes Konradsen, som med et hovmesterblikk fant Hugo Vetlesen i feltet.

Østlendingen sto bak 1-3-målet i Skottland, og fornektet seg ikke. Med 2–0 sto det 5–1 sammenlagt til de gule fra Bodø.

Til tross for noen sjanser på tampen, klarte Celtic aldri å gjøre bodøpublikummet nervøse. Glimt er dermed videre til 8-delsfinale i Serieligaen.

Bitter Celtic-trener

Etter kampen var det en slukøret Ange Postecoglou som møtte pressen.

Treneren ble ikke videre imponert over spørsmål om dette kunne bli vridd til noe positivt for Celtic, og det toppet seg da han ble spurt om han trodde Glimt kunne vinne hele turneringen.

– Hvorfor skal jeg bry meg? De er et godt lag selvfølgelig, men vi er ikke med i turneringen mer, så hvorfor skal jeg bry meg om de vinner turneringen.

Kan få dansk motstand

Bodø/Glimt skal nå trekkes mot åtte potensielle motstandere.

For å trekke frem noen, Håkon Evjens AZ Alkmaar, FC København, og Birger Melings franske Rennes.

Hele listen over potensielle motstandere finner du her:

AZ Alkmaar (NED), Basel (SUI), FC København (DEN), Feyenoord (NED), Gent (BEL), LASK (AUT), Rennes (FRA), Roma (ITA)