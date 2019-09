Når et forskerteam dykker ned i Saltstraumen for å kartlegge det biologiske mangfoldet finner de mye rart.

Beskrivelsen til marinbiolog Torkild Bakken fra NTNU Vitenskapsmuseet høres nesten ut som en skattejakt fra en svunnen tid.

Det de finner kan nemlig være helt nye arter for vitenskapen.

– Er dette noe nytt eller har det vært oppdaget før – kanskje for 100 år siden – men så gått i glemmeboka?

Har funnet ekstremt mye

Saltstraumen utenfor Bodø er verdens sterkeste malstrøm.

Når tidevannet dukker opp i sundet mellom Saltfjorden og Skjerstadfjorden slår den kraftige strømmen inn.

Her har forskerne funnet flere arter de ikke klarer å sette navn på.

Saltstraumbrua går over den mektige Saltstraumen. Foto: Vebjørn Karlsen

– Vi har funnet enormt mye, og vi har muligens funnet arter som er ubeskrevet for vitenskapen, sier Bakken.

– Kan man si med stor sannsynlighet at dere har funnet en ny art?

Torkild Bakken, marinbiolog ved NTNU. Foto: NTNU

– Ja, det kan man. Når de fremste spesialistene i Europa sier de ikke kjenner arten, da er det stor sannsynlighet for at det er en ny art.

Nå trenger forskerne tid til å studere litteraturen og mikroskopbilder av artene.

Først lager man DNA-profiler av funnene, og deretter finner man de rette spesialistene til å beskrive dem.

Slik forklarer hobbybiolog og dykker Erling Svensen prosessen.

Han er en del av prosjektet.

Kan se klimaendringer

Prosjektet er en del av en kartlegging av det marine verneområdet.

– En viktig del av kartleggingen er at man ser forandringer over tid. Nå skjer det mange endringer.

Bakken peker på både klima, utbygging, og bruk av naturen som potensielle årsaker til endringer i naturen.

– Hvis vi ikke vet hva vi har fra før av så er vi ikke i stand til å si noe om hvordan ting endrer seg.

Saltstraumen er et eldorado for dykkere. Foto: Erling Svensen

– Beste på 48 år

Hobbybiolog og dykker Erling Svensen har Saltstraumen som et av sine favorittsteder i verden å dykke.

– Det er en eksplosjon av farger og liv når man dykker her.

Den populære turistattraksjonen er ifølge dykkerne også fullt av liv.

– Den enorme vanngjennomstrømmingen betyr at det er en stor transport av næringsstoffer gjennom Saltstraumen. Det gjør at det er et unikt liv her hvor alt vokser oppå hver andre.

En sjøanemone på bunnen av Saltstraumen. Foto: Erling Svensen

Man må også gi eventuelt ny arter egne navn.

– Da hadde det vært kjekt om noe kunne knyttes til Saltstraumen.

Bernard Picton, kurator ved University of Belfast, sier Saltstraumen er et fantastisk sted å dykke.

– Strømmen er så sterk at det blir veldig mye mat til dyrelivet. Da blir det mange forskjellige arter her, og mange av hver art.

Picton, som samler arter til et museum, og spesialiserer seg i nakensnegler.

– Jeg er alltid på utkikk etter nye arter, eller tilfeller hvor det er feil i bøkene.

– Jeg har utforsket undervanns i 48 år, og der vi var i går er blant de beste stedene jeg noen gang har sett.

– Vi fant noe i går som jeg ikke er sikker på hva er, så det er ganske spennende.