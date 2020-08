– Jeg tror ikke noen i Lofoten gråter av dette, sier seniorrådgiver Tom Steffensen i Kunnskapsparken i Bodø.

I dag la Steffensen fram en rapport som oppsummer hvor mye bedrifter i Nord-Norge leverer av varer og tjenester innen petroleumsnæringen.

Tallene viser at det i Lofoten rett og slett ikke lenger er noen leveranser eller sysselsatte i oljenæringen.

Tom Steffensen i Kunnskapsparken har intervjuet 250 bedrifter i Nord-Norge om deres leveranser til olje og gassnæringen. I Lofoten var det i 2019 ingen sysselsatte i bransjen. Foto: Kunnskapsparken, Bodø

I naboregionen Vesterålen ble det i 2019 satt ny bunnrekord med kun 30 millioner kroner.

– En sentral bedrift fra Vesterålen har gått konkurs og lagt ned aktiviteten siden den gang, mens andre har mest sannsynlig dreid fokus mot kunder i andre næringer, forklarer Steffensen som årsak til tallene.

Årelang oljediskusjon

Spørsmålet om oljeaktivitet i Lofoten og Vesterålen har vært en årelang politisk strid, men Solberg-regjeringen har så langt lagt all oljeleting i disse havområdene på is.

«Det skal ikke åpnes for petroleumsvirksomhet, eller konsekvensutrede i henhold til petroleumsloven, i havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja i perioden 2017-2021, heter det i regjeringserklæringen mellom Høyre, KRF og Venstre.

Steffensen tror næringslivet i Lofoten lever fint uten olje.

– De har nok arbeid med å serve kundene sine innen fiskeri og havbruk, i tillegg til båter som driver passasjerfrakt og Forsvaret.

Bedrifter i Nord-Norge leverte til sammen varer og tjenester til olje- og gassindustrien for nesten fire milliarder kroner i fjor, viser rapporten fra Kunnskapsparken Bodø. Det er Finnmark som hadde størst omsetting.​​​​​​​

Ikke bekymret

I den største kommunen i Lofoten, Vestvågøy, er ikke ordfører Remi Solberg (Ap) spesielt bekymret over tallene.

Remi Solberg (Ap) er ikke bekymret for fremtiden til næringslivet i Lofoten uten olje og gassaktivitet. Men vil heller ikke verne havområdene. Foto: Ole Marius Rørstad / NRK

– Min første tanke er at oljenæringen ikke akkurat bidrar til stor aktivitet verken her eller i Nordland for øvrig. 1,5 milliarder oljekroner totalt i fylket er cirka det samme som salgsverdien på kaia for hele årets lofotfiske, ifølge Solberg.

Ap-ordføreren mener også regionen klarer seg fint uten olje- og gassrelatert næringsliv.

Han tror heller ikke debatten olje og gass i Lofoten, Vesterålen og Senja vil blusse opp igjen ved neste års stortingsvalg.

– Ap har avklart sin holding, og Høyre og Frp er avhengig av støtte fra parti som er imot konsekvensutredning. Så den er nok lagt på is på ubestemt tid, sier Solberg som heller ikke ønsker varig vern av havområdene.

– Hvorfor ikke vern?

– Det er så mange andre verdier i havene enn olje og gass, at vi ikke er tjent med et vern, legger han til.

Har ikke gitt opp

En av de fremste tilhengerne av oljeaktivitet i Lofoten og Vesterålen er tidligere oljeminister og nå stortingsrepresentant Kjell-Børge Freiberg (Frp).

Tidligere oljeminister og nå stortingsrepresentant for Frp, Kjell-Børge Freiberg gir ikke opp oljedrømmen. Foto: Berit Roald

Han har ikke gitt opp håpet om olje og gassaktivitet i havområdene der han selv er vokst opp. Freiberg viser til at gass fra feltet Aasta Hansteen utenfor Nordland kutter klimagassutslipp i Europa.

– Den dagen vi slutter med å høste av naturressursene står vi igjen og skal gjøre hva? For meg er olje, og kanskje aller viktigst gassen, noe som verden har behov for.

– Så du har ikke gitt opp?

– Nei, men jeg innser at det tar litt tid før vi er der at det lages rapporter som viser at det leveres skikkelig av olje og gass aktivitet i Lofoten og Vesterålen.