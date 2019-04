Ny rapport: Aktiviteten til havs i nord øker raskere enn beredskapen

I dag fikk statsminister Erna Solberg overrakt rapporten som gjør opp status for det Norge tjener på havet i nord.

I rapporten beskrives havet som en nøkkel til arbeid og inntekt i Arktis. I norsk Arktis er 20 prosent av arbeidsplassene knyttet til havindustrien, mens tallet på landsbasis er 11.

Men rapporten peker også på en rekke utfordringer. Blant annet at dagens beredskap ikke kan håndtere enn større og langvarig hendelse, og at aktiviteten på havet øker mer en oppbyggingen av beredskapen gjør.

– Det er to måter å håndtere dette på. Enten må man ta ned aktiviteten, slik at det står mer i stil med kapasiteten man har, eller man må bygge opp kapasitetene. Det er et faktum i dag at aktiviteten øker raskere enn kapasiteten. Dermed blir det et større og større gap mellom de to, sier direktør Jan-Gunnar Winther ved Senter for hav og Arktis.

– Mer olje, bedre beredskap

Forrige uke innrømmet statsminister Erna Solberg at Norge ikke ville klart å håndtere en hendelse som «Viking Sky»-ulykken, dersom den hadde skjedd nord for Svalbard.

Bakgrunnen var spørsmål fra Ap-leder Jonas Gahr Støre, som ønsket svar på om Norge er godt nok rustet til å ivareta sitt ansvar for søk og redning med økende cruisetrafikk i Nord-Norge og rundt Svalbard.

Statsministeren hadde ikke lest rapporten da hun ble intervjuet av NRK i Bodø, men det lovte hun å gjøre for å gå gjennom utfordringene rapporten peker på.

Men hun understreker at regjeringen allerede har gjort grep for å styrke beredskapen i nord.

Erna Solberg under High North Dialogue i Bodø. Foto: Benjamin Fredriksen / NRK

– Vi har styrket beredskapen blant annet på Svalbard. Og så er det betydelig beredskapsressurser i andre deler av Fastlands-Norge i nord. Vi har samtidig varslet om at vi kommer med vurderinger om hvordan vi skal styrke dette ytterligere med bakgrunn i at vi ser mer økonomisk aktivitet i disse områdene.

Og nettopp den økonomiske aktivitet vil være sentral med tanke på beredskapen, mener bergenseren som er statsminister i Norge på sjette året.

– Når den økonomiske aktiviteten øker, for eksempel når olje- og gass aktiviteten øker, får vi også mer redningsressurser. Vi bruker ikke bare de offentlige ressursene, men også de private.

– Med mer økonomisk aktivitet og mer oljeaktivitet blir det også bedre beredskap, er konklusjonen til Solberg.

– Det meste gå bra

Rapporten forteller også at det meste av redningsutstyret som finnes på markedet i dag, ikke er godkjent for bruk under de ekstreme værforholdene i Arktis.

Derfor er det et behov for å utvikle utstyr som takler temperatur og vær i nord.

Det er Senter for hav og Arktis og DNV GL som står bak rapporten. Den konkluderer med at det meste går bra i nord, og at det er et enormt potensial for å vokse.