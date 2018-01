Ny lov kan gjøre kakekunder til lovbrytere

– Problemet her er at det er veldig uklart hva man skal sjekke, og hvordan man skal sjekke det.

Det sier Stian Sigurdsen som er leder for arbeidslivspolitikk i hovedorganisasjonen Virke. Han reagerer på nye regler som han mener gjør veien kortere for norske bedrifter før de blir lovbrytere.

En ny lov som trådte i kraft den 1. januar omfatter nå nemlig overnattings-, serverings- og cateringvirksomheter. Loven innebærer at alle ansatte i disse bransjene har krav på en minstelønn.

Dessuten innføres det en undersøkelsesplikt. Det betyr at dersom du bestiller kaker, rundstykker eller annen catering som bedrift – er det du selv som må undersøke om de ansatte i cateringselskapet får lønnen de skal ha.

Stian Sigurdsen i Virke kaller de nye undersøkelsesreglene for privatisering av tilsyn.

– Man burde fjerne denne plikten og heller sjekket det på annet vis, mener han.

Sigurdsen understreker at de er glade for at de ansatte får en minstelønn. Han mener problemet er at det blir opp til bedriftene selv å undersøke lønnsforholdene.

– Jeg tror vi står i fare for at alle norske virksomheter kommer til å bryte loven på ett eller annet tidspunkt i 2018.

Vil gå i dialog om tilsynet

Sigurdsen mener det vil bli en utfordring å følge opp loven.

– Problemet her er at de som bestiller noe fra disse virksomhetene, enten det er jobbmat eller julebord, nå må sjekke at de som jobber på hotellet eller i cateringselskapet faktisk får den lønnen de skal ha. Det er i praksis veldig, veldig vanskelig, sier Sigurdsen.

Det er Arbeidstilsynet som har ansvaret med å følge opp loven, men ennå vet de ikke helt hvordan. Kommunikasjonsdirektør Trygve Bragstad forteller at de nå vil gå i dialog med bransjen.

– Da vil vi bli enige om hvordan vi skal følge dette opp. Så vil vi drive veiledning før vi eventuelt går over til tilsyn.