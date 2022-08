Det finnes svært lite forskning om hvordan gravide rammes av denne varianten av koronaviruset.

Nå kommer resultatet fra britisk overvåking av alle gravide, som ble innlagt på sykehus den første tida med omikron.

Forskninga presenteres i en artikkel i tidsskriftet «BMJMedicine».

– Viktig for å beskytte gravide

Studien viser at de fleste gravide som ble innlagt med moderat til alvorlig infeksjon var uvaksinerte. Eller så hadde de fått færre doser enn anbefalt.

– Vi ser at vaksinen er viktig for å beskytte gravide også mot omikron-varianten. Det er viktig at gravide følger oppdaterte vaksineråd.

Det sier overlege og forsker Folkehelseinstituttet (FHI) Hilde Engjom.

Engjom har deltatt i den britiske studien som ledd i et samarbeid mellom FHI og Universitetet i Oxford.

– Dette er unik forskning om omikroninfeksjon hos gravide, sier hun.

De har fått rapporter fra alle 194 britiske sykehus med fødeavdeling.

3699 gravide som ble innlagt på sykehus med påvist infeksjon med koronavirus er med i studien.

Kvinnene ble innlagt fra midten av desember i 2021 til midten av mars i år.

Fakta fra den britiske overvåkinga av gravide Ekspandér faktaboks Blant 986 kvinner med symptomer hadde 1 av 5 uvaksinerte moderat til alvorlig sykdom, denne andelen ble redusert til 1 av 20 hos kvinner med tre vaksinedoser.

Gravide med moderat til alvorlig sykdom oppfylte ett av følgende kriterier: Disse hadde lav oksygenmetning i blodet, tegn på lungebetennelse eller behov for pustehjelp.

30 kvinner ble innlagt i intensivavdeling, flertallet av disse kvinnene var uvaksinerte og ingen hadde fått tre vaksinedoser.

Det ble registrert fire mødredødsfall på grunn av covid-19, tre av kvinnene var uvaksinerte og en hadde fått en vaksinedose.

Blant 3699 gravide som ble innlagt på sykehus med påvist SARS-CoV-2 infeksjon hadde en fjerdedel symptomer, de øvrige ble innlagt av andre årsaker med en infeksjon uten symptomer. (kilde FHI)

De uvaksinerte ble sykest

Blant dem som hadde symptomer var det tydelig at det var de uvaksinerte som ble sykest, forklarer Engjom.

30 kvinner ble innlagt på intensivavdelinger med covid-19 i denne perioden. Flertallet var uvaksinerte og ingen hadde fått tre doser.

Det ble registrert fire dødsfall på grunn av covid-19. Tre av dem var uvaksinerte og ei av dem hadde fått en vaksinedose

– Det er jo selvsagt svært alvorlig, sier Engjom.

Engjom understreker at de fleste gravide som blir smitta har milde symptomer og føder friske barn.

Har man trodd at omikron var mildere også for gravide?

– Det har man sett hos voksne i befolkninga ellers. Studien viser en lavere andel intensivpasienter og dødsfall sammenligna med alfa og særlig med delta. Men også omikron gir alvorlig sykdom hos uvaksinerte.

Anbefalinga er to eller tre doser

I Norge har vaksinedekninga vært bedre enn i Storbritannia.

Engjom forteller at FHI har fulgt med på dette og sett at dekninga her økte gjennom høsten 2021.

I februar i år hadde ca. 70 prosent av kvinnene som fødte fått to doser. Vaksinen beskytter også nyfødte i den første tida etter fødselen.

I Norge er gravide i risikogruppa og anbefales å vaksinere seg. Rådet er å ta to doser og en tredje hvis det har gått mer enn 20 uker siden dose nummer to.

FHI kommer i høst med nye oppdaterte vaksineråd til gravide, sier Engjom ved FHI. Foto: FHI

– Særlig nå når det er mindre fokus på dette og ikke restriksjoner så er det viktig å vaksinere seg.

Jordmor: – Lite spørsmål om vaksine i det siste

Liv Kristin Olsen er leder for jordmortjenesten i Bodø. Hun sier mange gravide spurte om vaksine og tok vaksine da anbefalingene først kom.

– I det siste har det vært lite spørsmål om vaksine, da veldig mange kvinner i fertil alder allerede er vaksinert før de ble gravid.

Fagleder for jordmortjenesten i Bodø, Kristin Olsen Foto: Privat

Jordmødre i Bodø følger nasjonale råd for vaksinering, forklarer hun.

– Vi gir god informasjon til gravide. Det er alltid positivt med forskning som kan bidra til å gjøre det tryggere for mor og barn.