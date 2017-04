Ny app skal hindre ny Sollihøgda-ulykke

I 2014 omkom to personer og en ble hardt skadd, da et luftambulasehelikopter under landing traff en høyspentledning på Sollihøgda og havarerte.

Havarikommisjonen foreslo i etterkant at kartleggingen av landingsplasser måtte bli bedre. Og appen «Landing Zone North» er svaret.

Nytt hjelpemiddel

– Det viktigste for oss er at vi har oversikt over luftfartshindringer på tur inn og ut av en landingsplass. Denne appen samler informasjon fra flere forskjellige databaser og gir oss oversikten, sier Kjetil Vik som daglig er fartøysjef om bord Sea King-helikoptrene. Han er også prosjektleder for utviklingen av appen.

På appen kan redningsfolkene se alle kraftlinjer, lyktestolper og andre kjente hindringer for helikoptrene. Appen inneholder detaljerte kart, satellittfoto og bilder.

– Våre operatører flyr i dårlig vær, i mørke, i snøbyger, i all slags vær. Å da ha et digitalt verktøy som er oppdatert med kjente landingsplasser og kjente hinder, vil være med på å øke flysikkerheten, sier Roy Inge Jenssen, rådgiver i Luftambulansetjenesten HF.

Dette er LZ North Ekspandér faktaboks Luftambulansetjenesten ANS har i samarbeid med operatørene etablert en nasjonal digital oversikt over forhåndsdefinerte landingsplasser som benyttes i tjenesten. Utviklingsarbeidet er utført av ECC AS (Electronic Chart Centre AS), et statlig eid firma.

App-baserte programmer til bruk hos operatørene, utviklet både for IOS og Android

Alle elementene har gode søkefunksjoner, både på posisjon og stedsnavn. Dette vil bidra til at besetningene også ved oppdrag til ukjente steder kan benytte LZ North til å sjekke kart, satellittbilder og hinderoversikt før landing.

Det er pr i dag lagt inn digitale kart for Norge, Sverige og Finland.

Besetningene i luftambulanse- og redningshelikoptertjenesten kan foreslå å registrere, endre eller slette landingsplasser. Superbrukere hos hver operatør har tilgang til å godkjenne forslag. Den nasjonale oversikten vil bli oppdatert daglig.

LZ North er fullfinansiert av det offentlige, og det er ingen kostnader for brukere i Norge.

– Oversikten har ikke vært god nok

Ulykken på Sollihøgda i 2014 avslørte at oversikten frem til i dag ikke har vært god nok. I havarirapporten etter ulykken kom Havarikommisjonen med følgende anbefaling:

«Statens havarikommisjon for transport mener en satsing på å utvikle hinderdatabasen kan forebygge kollisjoner og dermed gi sikkerhetsgevinst for luftambulansen så vel som andre luftfartsaktører».

Og videre:

«Ved landing på ukjent sted, er luftfartshindringer en betydelig risikofaktor».

I Norge er 14.000 høye master og bygninger og flere tusen kilometer med kraftledninger registrert i «Nasjonalt register over luftfartshindre». Men mange hindre er ikke registrert eller registrert på feil sted.

Roy Inge Jenssen i Luftambulansetjenesten mener appen er svaret på utfordringene.

– Vi håper vi med denne appen har laget en oversikt som kan presentere alle mulige kjente hindringer i Norge, sier Jenssen.

Dette påpekte Havarikommisjonen etter Sollihøgda-ulykken Ekspandér faktaboks Kraftspennet som helikopteret traff var ikke fysisk merket og var usedvanlig vanskelig å oppdage fra luften.

Dagens database over luftfartshindre (NRL) er både mangelfull og teknisk sett lite tilpasset GPS-baserte varslingssystemer.

Det var flere ledninger/spenn i landingsområdet enn det som var avmerket på det digitale kartet.

Kraftspennet som helikopteret traff var ikke angitt med høydeangivelse på det digitale kartet.

To personer omkom og en person ble alvorlig skadet da et ambulansehelikopter styrtet på Sollihøgda i Hole 14. januar i fjor. Vitner fortalte at helikopteret traff en kraftlinje før det styrtet i bakken. Det bekrefter Statens havarikommisjon i sin rapport. Havarikommisjonen slår fast at helikopteret traff en umerket kraftlinje før det styrtet i bakken. Foto: Sondre Eide / Presse30.no

Målet på sikt er at landingsplassoversikten skal være tilgjengelig for alle aktørene i redningstjenesten og andre statlige aktører i Norge.

Besetningene i luftambulanse- og redningshelikoptertjenesten kan foreslå å registrere, endre eller slette landingsplasser. Superbrukere hos hver operatør har tilgang til å godkjenne forslag. Den nasjonale oversikten vil bli oppdatert daglig.

«Landing Zone North» vil være tilgjengelig i AppStore i slutten av mars 2017. Android-løsningen vil bli lansert i løpet av våren 2017.

Her går et Sea King redningshelikopter inn til landing på Helligvær utenfor Bodø. Ved hjelp av «Landing Zone North» har mannskapet full oversikt over hindringer i terrenget. Foto: Ola Helness / NRK