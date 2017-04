Luftfartstilsynet støttar trygging av redningshelikopter

– Me er positive til alt som er med på å styrke flysikkerheita, seier Olsen.

Appen «Landing Zone North» skal hjelpe ambulanse- og redningshelikopter å lande tryggare. Denne blei laga grunna Sollihøgda-ulukka, der to personar miste livet og ein vart hardt skadd i 2014. Ambulansehelikopteret trefte ei høgspentleidning då det skulle lande.

Dette er LZ North Ekspandér faktaboks Luftambulansetjenesten ANS har i samarbeid med operatørene etablert en nasjonal digital oversikt over forhåndsdefinerte landingsplasser som benyttes i tjenesten. Utviklingsarbeidet er utført av ECC AS (Electronic Chart Centre AS), et statlig eid firma.

App-baserte programmer til bruk hos operatørene, utviklet både for IOS og Android

Alle elementene har gode søkefunksjoner, både på posisjon og stedsnavn. Dette vil bidra til at besetningene også ved oppdrag til ukjente steder kan benytte LZ North til å sjekke kart, satellittbilder og hinderoversikt før landing.

Det er pr i dag lagt inn digitale kart for Norge, Sverige og Finland.

Besetningene i luftambulanse- og redningshelikoptertjenesten kan foreslå å registrere, endre eller slette landingsplasser. Superbrukere hos hver operatør har tilgang til å godkjenne forslag. Den nasjonale oversikten vil bli oppdatert daglig.

LZ North er fullfinansiert av det offentlige, og det er ingen kostnader for brukere i Norge.

Olsen har ikkje sjølv sett appen enno, men seier ho er glad for alt som gjer den allereie vanskelege jobben til pilotar tryggare.

– Luftfartstilsynet har dei siste åra jobba aktivt for meir og betre merking av luftfartshinder. I tillegg har me eit prosjekt på gong saman med Samferdsledepartementet og Kartverket om å registrere moglege hinder hjå Kartverket på ein lettare måte, seier direktøren.

BLI MED I HELIKOPTERET: Fartøysjef Kjetil Vik syner fram den nye appen som skal trygge mannskapet i helikoptera.

– Luftfartstilsynet jobbar for meir og betre merking av hinder samt at registrering kan gjerast enklare slik at hinderdatabasen kan vere so oppdatert som mogleg. Dette vil gje best mogleg datagrunnlag for appar og elektroniske kart, seier Olsen.