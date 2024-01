Plutselig så passasjerene nattehimmelen gjennom flyskroget

Flyselskapet setter nå alle fly av typen Boeing 737–9 Max på bakken etter at vinduet og deler av skroget på et fly blåste ut mens det var i lufta fredag.

Flyet var på vei fra Portland til Ontario i California, men måtte returnere og nødlande. Sjokkerte passasjerer var vitne til at ett av vinduene og deler av skroget plutselig forsvant rundt en halvtime etter avgang.

Det er ikke kjent om noen kom til skade i flyet, men det ser ut til at den dramatiske hendelsen endte bra for de om bord.

NRK har vært i kontakt med en av passasjerene om bord i flyet, Elizabeth Le. I en video som hun har sendt til oss, ser man nattehimmelen synlig gjennom gapet i flykroppen.

– Jeg er fortsatt litt skjelven, sier hun.

– Det var sjokkerende da det skjedde, men vi visste at vi måtte holde oss rolige, forteller passasjeren, som sier at hun er ved godt mot etter hendelsen.

En annen passasjer, Evan Smith, har snakket med den lokale kringkasteren KATU.

– Jeg hørte et høyt smell. Så kom det en susende lyd og alle oksygenmaskene ble utløst umiddelbart. Alle tok dem på, sier passasjeren.

Her ser man tydelig hullet i flykroppen. Foto: Reuters

Stort hull i flykroppen

Etter hendelsen har det versert flere dramatiske bilder fra turen.

Bilder tatt av en passasjer viser det som ser ut til å være en seterad ved nødutgangen der vinduet og deler av veggen mangler.

TV-stasjonen KPTV har lagt ut bilder fra en annen passasjer som viser et stort hull i flykroppen. På et bilde tatt fra utsiden ser det ut til at hele nødutgangsluken mangler.

Alaska Airlines opplyser nå at samtlige av selskapets 65 fly av typen Boeing 737–9 Max settes på bakken inn til videre etter den skremmende hendelsen.

– Flyene blir ikke tatt i bruk igjen før de har gjennomgått fullt vedlikehold og sikkerhetsinspeksjon, sier Alaska Airlines' administrerende direktør Ben Minicucci.

Ble satt på bakken i 2019

Boeing sier i en uttalelse om at de er klar over hendelsen og at de «arbeider med å samle inn mer informasjon».

Boeing 737 Max ble satt på bakken over hele verden i mars 2019 etter to alvorlige ulykker med flytypen utenfor kysten av Indonesia og i Etiopia.

Ulykkene krevde til sammen 346 menneskeliv.

Først etter nesten to år godkjente amerikanske luftfartsmyndigheter Boeing 737 Max for flyging igjen.

Ifølge det amerikanske luftfartstilsynet FAAs lister ble dette flyet ferdigstilt og godkjent for bare to måneder siden.

Amerikanske National Transportation Safety Board bekrefter at de har satt i gang en gransking av hendelsen.