Ulovlig fiske og omsetning er et problem under det årlige skreifisket utenfor Nord-Norge.

Under årets fiske er inspektører fra Fiskeridirektoratet ute døgnet rundt for å sjekke at ingen driver ulovlig handel med fisk.

I tillegg er Kystvakten, skatteetaten, salgslagene, Justervesenet, Arbeidstilsynet, politiet og Mattilsynet trukket inn.

Denne uka sto fiskemottak i Lofoten for tur.

Daglig leder Steinar Jonassen i Nordlands Fiskarlag forteller at fiskerne raskt oppdaget at politifolkene som kom sammen inspektørene bar våpen.

Han er ikke kjent med at politiet tidligere har vært bevæpnet på slike kontrolloppdrag, og sier at fiskerne på kaia reagerte kraftig.

– Politiet må da ha andre oppgaver å holde på med enn å stå på kaia for å sjekke ut fiskerne, sier daglig leder Steinar Jonassen. Foto: Lars-Bjørn Martinsen / NRK

– Det var stor frustrasjonen. Det er sterkt kritikkverdig at politiet som deltar i fiskerikontrollene er bevæpnet med skarpladde våpen. Det er en ren maktdemonstrasjon mot hele fiskerinæringen, og har ingen ting med en fiskerikontroll å gjøre, sier Jonassen til NRK.

– Skal politiet skyte?

I et brev til Fiskeridirektoratet og Politidirektoratet krever Nordland Fylkes Fiskarlag at bevæpnet politi umiddelbart fjernes fra fiskerikontrollene.

I brevet sparer de ikke på kruttet.

– Skal politiet true med våpen eller skyte på en fisker eller en ansatt på et fiskebruk dersom vedkommende har gjort noe mistenkelig, eller om så stikker av dersom vedkommende har gjort noe ulovlig, heter det i brevet.

Fakta om skreifisket Foto: Helge Lyngmoe / NRK Ekspandér faktaboks Skreifisket utenfor Sør-Troms, Lofoten og Vesterålen er det viktigste sesongfisket etter torsk i Norge, og det største torskefisket i verden.

Det kalles også Lofotfiske (gammelt uttrykk) og vinterfiske. Skreien kommer ikke før et godt stykke ut i januar, nærmere februar, og frem til da fiskes andre arter, som for eksempel sei.

Skrei kommer fra det gammelnorske ordet skrida som betyr å vandre eller gå, men er også betegnelsen for gytende torsk som har vandret fra oppvekstområdet i Barentshavet til kysten av Nord-Norge.

Det er verdens største torskebestand som trekker tilbake til fødestua. Innsiget starter rett over nyttår, og sesongen varer ut april. Skreifisket har i flere årtusener vært den viktigste bærebjelken for kystsamfunn i nord.

Fisket varer et stykke ut i april, og er som regel ferdig til påske.

I denne perioden kommer torsken inn fra Barentshavet for å gyte.

De viktigste gytefeltene ligger på nordsiden av Vestfjorden, fra Lødingen til Røst.

Inntil 1940 var lofotfisket hovedinntektskilden for et flertall av fiskerne i Nord-Norge.

Fangstene varierer. Ved årtusenskiftet ble det tatt 30.000 tonn torsk. I 1947 var fangsten rekordhøy med 146.000 tonn.

Skrei er en torsk, men i motsetning til den stasjonære kysttorsken, er skreien en vandrer. Når den er gytemoden i november/desember, legger den i vei fra sine beiteområder i Barentshavet, mot Lofoten, hvor den gyter i løpet av februar - april. Yngelen driver tilbake til det arktiske havet hvor den vokser opp, og når skreien er tre-fire år gammel, drar den til Norskekysten, som foreldrene i sin tid gjorde.

Skrei kan bli opptil 20 år gammel, innpå to meter lang, og veie inntil 55 kilo.

Jonassen viser andre situasjoner i det sivile liv der politiet deltar – uten at de er bevæpnet.

– Heller ikke når det jaktes på personer som har begått grove lovbrudd. Man kan jo spørre seg hvorfor det er nødvendig med bevæpning under disse kontrollene.

Fiskarlagslederen understreker at fiskerne ikke har noe imot at fiskerinæringen kontrolleres.

– Inspektørene blir godt tatt imot i næringa. Politiet er også selvsagt velkommen til være med på kontrollene, men da uten våpen, sier Jonassen.

Politiet: – Forstår at det oppleves som skremmende

Ifølge Nordland politidistrikt er det Politidirektoratet som har besluttet at innsatspersonell over hele landet skal være bevæpnet.

Både for å beskytte seg selv og for å styrke politiets innsatsevne, ifølge politioverbetjent Per Thomassen i Nordland politidistrikt.

– Denne vurderingen gjelder som utgangspunkt for alle politiets oppdrag. Det er ikke spesielt rettet mot de kontrollene som ble gjort i fiskerinæringen.

Thomassen har forståelse for at det kan oppleves som skremmende at politiet bærer våpen.

– Men dette er kun et ekstra verktøy for å ivareta tryggheten til innbyggerne, dersom det skulle oppstå en hendelse.

Varslet storkontroll

I 2019 gjennomførte Fiskeridirektoratet litt over 500 kontroller i de tre nordligste fylkene.

Det kan kanskje høres mye ut, men kontrollene tilsvarte bare 2 prosent av om lag 50.000 tonn torsk som er hentet opp.

I år varslet fiskerimyndighetene storkontroll.

Fiskeridirektoratet har satt sammen flere lag med inspektører som vil ha utvidet arbeidstid i vinter, og tre fartøyer vil være en del av kontrolloffensiven. Fiskeridirektoratet vil også flytte inspektører fra andre regioner til nord.

I januar i år etablerte også politiet en tipsløsning som skal gjøre det lettere for folk å si fra hvis de ser lovbrudd.

– Vinterfisket handler om store verdier. Vi vet at der det er store verdier involvert, forekommer det også kriminalitet. Også næringens organisasjoner erkjenner at ulovlig fiske og omsetning er et alvorlig problem. Nå styrker vi kontrollen. Det betyr økt tilstedeværelse på sjø og land, til alle døgnets tider, uttalte fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen i februar.