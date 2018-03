Mener det tjuvfiskes for opp mot to milliarder i året

Fiskeridirektoratet setter inn støtet de neste ukene for å avdekke fiskejuks under torskefisket. Allerede den første uka fant inspektørene to tilfeller der mottakene hadde tatt imot mer fisk enn det som ble rapportert.

Direktoratet har ikke selv tall på hvor omfattende problemet er, men Fiskekjøpernes Forening anslår overfor Dagens Næringsliv at 10–15 prosent av all torskefisk i landet fiskes og selges ulovlig.

Avisen skriver at Norge eksporterte torsk og annen hvitfisk for 15 milliarder kroner i fjor, og ifølge styreleder Steinar Eliassen i Fiskekjøpernes Forening utgjør det et svart fiske på mellom 1,5-2 milliarder kroner i året.

Økonomisk kriminalitet i fiskerinæringen er ikke et nytt problem. NRK har tidligere skrevet om fusk i fiskenæringa.

– Må ikke være naive

I dag var fiskeriminister Per Sandberg (Frp) i Lofoten for å være med Fiskeridirektoratet på kontroll. Han mener man må sette rimelige standarder og riktige kvoter for fisket.

– Å ha kontroll på ressursene blir bare viktigere og viktigere, og selv om vi er gode på forvaltning her i landet, må vi ikke bli så naive at vi tror at vi har alt under kontroll. Det er tross alt fellesskapets ressurser vi snakker om, påpeker han.

Ministeren satte tidligere i år ned et utvalg som skal se skal se nærmere på fremtidens fiskerikontroll i fremtida.

– Vi har fått refs fra Riksrevisjonen. Da er det viktig at vi følger opp, for dette handler om å kunne kontrollere at alt er innenfor bestemmelsene.

Per Sandberg på kontroll i Lofoten. Foto: Kai Jæger Kristoffersen / NRK

– Vi skal ha denne ressursen i all fremtid

Allerede den første uka fant kontrollørene to tilfeller der det var forskjell på hvor mye fisk som var kommet inn i forhold til hvor mye som var rapportert. Regiondirektør Janne Andersen i Fiskeridirektoratet Nordland forteller at kontrollene skal holde på frem til påske.

– Nå har vi inspektører i Lofoten som kontrollerer fisken som tas inn – at den registreres korrekt, og at rutinene følges. Vi har avdekket avvik både i forrige uke og denne uka. Det handler mest om mengden som er registrert.

– Hvorfor er dette et problem?

– Det er viktig at fisken som tas opp blir registrert, slik at man kan beregne hvor mye som kan fiskes hvert år. Vi skal ha denne ressursen i all fremtid – for alle generasjoner. Da må vi følge med, sier regiondirektøren.

Hvert år strømmer fiskebåter til Lofoten for å ta del i det tradisjonsrike skreifisket. Foto: NRK