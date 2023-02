Omtrent hvert 11. år går en ny solsyklus i gang.

I denne perioden bytter solens magnetiske nord- og sørpol plass.

Det forteller solforsker Mats Carlsson, som er professor i solfysikk ved Universitetet i Oslo.

Solforsker Mats Carlsson sier man vet lite om solsyklusene og at det derfor er vanskelig å forutsi aktivitetsnivå. Foto: UiO

Midt i den 11 år lange syklusen nås en topp, før aktiviteten daler igjen.

Ved denne toppen er sjansen for solstormer størst og man kan se mange sorte flekker på solen.

Syklus 25 startet rundt år 2019 og ifølge professoren vil vi nå sin topp i 2025.

Det betyr blant annet mer nordlys – og enda mer enn forventet.

Kraftigere enn antatt

De siste syklusene har forskerne sett en synkende trend med lavere aktivitet.

– Nå er denne trenden brutt og syklus 25 er mye sterkere enn man trodde den kom til å være, sier Carlsson.

Det viser seg at maksimum aktivitet i syklus 25 vil være betydelig kraftigere enn prognosene antok.

– Hvis jeg skal gjette vil jeg anta at vi får en aktivitet som er blant de høyere vi har hatt.

Solflekker kan se ut som dette gjennom et teleskop. Foto: SDO/NASA

Nordlys kommer blant annet av en vind av partikler fra sola.

Det har vi selv når det er lav aktivitet fra sola, men da ser vi nordlys kun langt nord.

Når det er høy aktivitet kaster solstormer magnetfelt og partikler ut i verdensrommet.

– Hvis de treffer jorden blir det mer nordlys, også lenger sør, forteller forskeren.

Derfor vil vi antakeligvis se mer av lysfenomenet i årene frem mot 2025.

Nordlys over Svolvær i Lofoten. Foto: @stinebardo / #NRKNORDLAND PÅ INSTAGRAM

Kunne se nordlys på Cuba

Men det er ikke den eneste konsekvensen:

Ifølge Carlsson kan slike solstormer også påvirke strømforsyninger og i verste fall slå ut satellitter.

Det skjedde i 1989.

Da gikk strømmen i hele den canadiske privinsen Québec etter en kraftig solstorm, forteller han.

Nasa omtaler hendelsen som «The Day the Sun Brought Darkness» eller «dagen solen brakte mørke».

Denne solstormen førte også til at nordlys kunne bli observert så langt sør som på Cuba, ifølge Nasa.

Grafen viser solsyklus fra 1600 og fram til 2000.

Solstormer har truffet jorden tidligere også, det mest kjente i 1859, men da hadde vi ikke like mye elektronikk som i dag.

Carlsson mener vi har blitt mer følsomme for slike utbrudd fra solen.

Men professoren virker ikke særlig bekymret:

– Vi har et magnetfelt som beskytter oss på jorden. Det er satellittene som går i bane utenfor jorden som kan bli slått ut.

Reiselivet jubler

Reiselivsnæringen i Lofoten er blant de som setter stor pris på det flammende grønne lyset på himmelen.

Vegard Selboe i Destinasjon Lofoten er glad for spådommen. Foto: K O STORVIK / Destinasjon Lofoten

Vegeir Selboe i Destination Lofoten sier nordlys er en viktig faktor for at folk velger å reise til regionen.

– Det var gode nyheter, sier han når har får vite at det antageligvis vil være mer nordlys å se fremover.

Turister kommer nemlig fra hele verden til Lofoten for å observere lysfenomenet.

Speiselt i perioden semtember til mars er fremstår nordlyset som en av de største naturgitte forusetningene de har i nord, og er viktig for utviklingen av næringen

– For Lofoten sin del er nordlys en viktig faktor de delene av året vi har behov for å utnytte den ledige kapasiteten som finnes her.

– Vi er en destinasjon som gir en perfekte ramme for å oppleve nordlyset, med fjell og fjord som gjør opplevelsen særegen.

