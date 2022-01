70 millioner kroner hver kostet de nye hurtigbåtene «Liv Grannes» og «Sigrid Sigurdsdotter» som skulle seile på Helgeland. Den ene ble satt i drift i april, den andre i sommer.

Men nå er det oppdaget skade på skrogene til begge søsterfartøyene, så før helga ble de lagt til kai i Brønnøysund, mens de venter på å bli undersøkt av sjøfartsmyndighetene.

– Når båtene ligger til kai fører det til at folk ikke kommer seg på skole, jobb eller til sykehuset, sier varaordfører i Vega kommune, Hilde Sprækenhus (Ap).

– Samtidig er jeg glad for at de tok det valget da skipene først var skadet. Sikkerheten kommer jo først, fortsetter hun.

POSITIV: Varaordfører i Vega, Hilde Sprækenhus (Ap), forteller at hun var skeptisk til de nye båtene. – De stikker ikke så dypt som de gamle, så jeg tenkte det var baljer på sjøen. Men jeg synes de har fungert bra frem til nå, sier hun. Foto: Hilde Sprækenhus

Kan være konstruksjonsfeil

Fartøyene er eid av Nordland fylkeskommune, men driftes av Torghatten Trafikkselskap AS på sambandene mellom Sandnessjøen, Herøy, Vega og Brønnøysund.

Bjørn Olaf Revang er faggruppeleder på fylket og jobber med kontrakter og anskaffelser. Han forteller at de ikke er sikre på hva som er feil med de nye båtene.

Men det kan være konstruksjonsfeil.

– Vi kan ikke konkludere med konstruksjonsfeil, men feilen er funnet på skroget på begge båtene og de er lagt til kai til myndighetene finner ut hva som har skjedd. Skaden er funnet i nærheten av «eksospotta». Det er all grunn til å få sjekka dette ut.

Akkurat det synes varaordfører Sprækenhus er litt merkelig.

– Når man skal ha ut anbud på helt nye båter her i Nordland, må man også tenke på at det skal være båter som tåler vær og vind. Det er viktig at man har det med fra starten av, sier hun.

– Er du bekymret?

– Det viktigste er at feilen en funnet og at de setter i gang tiltak for å få det utbedret. Så får fylkeskommunene ta det opp med leverandøren.

SKAL UNDERSØKES: De to nye hurtigbåtene er lagt til kai med skader. Sjøfartsdirektoratets fagfolk skal undersøke dem før de settes inn i rute igjen. Foto: Ole-Christian Olsen / NRK

Ikke unormalt at det oppstår ting

Bjørn Olaf Revang mener det er normalt med små justeringer på nye hurtigbåter.

– Det er dyrt å drive med hurtigbåt. Det er ikke hyllevare, og det er ikke unormalt at det oppstår ting som må utbedres underveis når en ny hurtigbåt av denne størrelse settes i drift.

Og han legger til:

– Vi skal alltid ha kapasitet til å sette inn reservebåter. Men det er aldri noe kjekt når dette skjer. spesielt med tanke på de reisende som ikke kommer seg dit de skal.

Den mindre hurtigbåten «Sanna» er allerede satt inn i ruta mellom Vega og Brønnøysund. På sambandet mellom Brønnøysund og Sandnessjøen er det ennå ikke funnet en løsning.

– Det får konsekvenser for dem som skal på sykehuset i Sandnessjøen, forteller varaordfører Hilde Sprækenhus.

Torghatten jobber med å finne et reservealternativ i dette sambandet.

Begge fartøyene vil nødvendigvis bli ute av drift en periode. Hvor lang tid dette vil ta er for tidlig å si noe om, ifølge fylkeskommunen.

Reisende kan holde seg oppdatert på Trafikkmeldinger – Reis Nordland

Dette sier Torghatten Nord om de to hurtigbåtene Ekspandér faktaboks «Vi har oppdaget noen skader i skroget på fartøyene som må utredes nærmere. Det skyldes ikke sammenstøt eller noen hendelser. Det er muligens en svakhet i skroget siden det gjelder begge fartøy, men vi utreder nå saken i samråd med eier NFK», skriver Øyvind Løvdahl i Torghatten Nord i en sms til NRK.