Nordlands største narkotikarettssak

Skal ha fått tilbud i fengselet

Tiltalte nummer to sa i sin frie forklaring at han i Bodø fengsel fikk tilbud fra to av de andre tiltalte. – Han ville tilby meg flere ting, bil og leilighet om jeg tok på meg skylda. Jeg sa jeg var ukomfortabel med det, men ville tenkte på det. Så ble jeg invitert til gymsalen i fengslet. Der var også tiltalte nummer fire. Han fortalte at han hadde fått tilbud om 750.000 kroner for å legge skylda på meg, men han foreslo i stedet at alle skulle være ærlige og stå til ansvar for det vi hadde gjort. Jeg likte det tilbudet bedre, hevdet mannen i sin forklaring. Han har selv erklært seg skyldig.