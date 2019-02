12 pågrepet i ny storaksjon mot narkomiljø i Lofoten

Tirsdag gikk politiet til en større aksjon mot narkotikamiljøet i Lofoten.

Lofotposten skriver at 12 personer ble pågrepet, og det ble gjort flere beslag av ulike typer narkotika. Før årsskiftet ble fem personer pågrepet i det politiet omtaler som et større nettverk.

– Politiet har grunn til å tro at dette har sammenheng med rekordbeslaget, sier politiadvokat Stian Pedersen Mojlanen i Nordland politidistrikt til NRK.

Ti menn og to kvinner pågrepet

Politiet har siden høsten 2018 etterforsket et organisert narkotikanettverk i Lofoten.

I desember ble det største amfetaminbeslaget i Nordland gjort, hvor tre fortsatt sitter i varetekt.

Politiadvokat Stian Pedersen Mojlanen sier samtlige pågrepne har tilhørighet i Lofoten og Vesterålen. Foto: Ole-Fredrik Lambertsen / NRK

Etter det NRK erfarer beslagla politiet til sammen rundt 22 kilo amfetamin før jul.

– På bakgrunn av informasjon som er fremkommet i videre etterforskning av dette narkotikanettverket, ble det denne uka gjennomført en større aksjon i Lofoten, sier Mojlanen.

Ti menn og to kvinner, er pågrepet. De er alle under etterforskning for ulike roller i narkotikanettverket, opplyser politiadvokaten.

Samtlige har tilhørighet i Lofoten og Vesterålen, der den yngste er i begynnelsen av 20-årene og den eldste i 60-årene.

Utelukker ikke flere pågripelser

Politiet har brukt store ressurser.

Politiet har rullet opp den største narkotikasaken i Lofoten og Vesterålen noen gang. Det er også mistanke om bestilling av drap i den samme saken. Foto: John Inge Johansen / NRK

– Aksjonen er et samarbeid mellom avsnitt for spesiell etterforskning i Nordland, politiet i Leknes, i Svolvær og på Sortland, sier Mojlanen.

Totalt er seks enkeltbeslag av narkotika blitt gjort i forbindelse med den siste aksjonen.

– Samlet vekt er på i overkant av to kilo amfetamin. I tillegg er det beslaglagt noe kokain, hasj og brukerutstyr til narkotika, sier Mojlanen.

Politiet har opprettet sak på samtlige. Alle er løslatt etter avhør, bortsett fra én person som har unndratt seg fengsel for en tidligere dom.

Politiet utelukker ikke flere pågripelser.