Politiet har i lengre tid jobbet med opprullingen av en stor narkosak i Lofoten og Vesterålen.

Før jul, beslagla de rundt 14 kilo amfetamin som ble oppbevart i Vågan kommune, og rundt 8 kilo som var lagret i Sortland kommune.

– Politiet setter disse to beslagene i sammenheng, og etterforsker dette som en sak hvor de mener det er en av hovedleverandørene av stoff nå er stoppet, sier kilder NRK har vært i kontakt med.

En av de antatte hovedmennene ble varetektsfengslet like før nyttår, og det samme ble en annen person som står som disponent på eiendommen der beslaget ble gjort i Vågan.

Kjent av politiet

Begge disse bakmennene har nå brev- og besøksforbud. Den antatte hovedmannen, som er varetektsfengslet i Trondheim, er av utenlandsk opprinnelse men har bodd i Vågan i flere år før han flyttet til østlandsområdet.

Den andre mannen fra Vågan, som sto for oppbevaringen av stoffet i Lofoten, er kjent av politiet fra før men i hovedsak i forbindelse med mindre forseelser.

Nylig innstilte politiet på tiltale mot sju menn i forbindelse med beslag av 66 kilo amfetamin i Tromsø. Gjennom disse to avsløringene har politiet satt stopp for omfattende spredning av narkotika i nord.

NRK vet at politiet nå mener de har knust et omfattende narkonettverk.

«Noen vil drepe deg»

Narkotikasaken har også forgreininger til andre saker som politiet har fått kjennskap til gjennom avlytting av telefoner og sms-kommunikasjon.

En av disse omfatter en bestilling av et drap på en mann fra Vågan.

Mannen fra Vågan fikk telefon fra politiet med en krystallklar beskjed: Ikke reis noen steder med det første, noen vil drepe deg.

I forbindelse med opprullingen av den store amfetaminsaken fikk politiet innsyn i at noen ønsket mannen drept.

Vågan-mannen holdt seg i ro hjemme, etter at en politietterforsker ved Svolvær politistasjon ringte like før nyttår.

2. januar ble det levert anmeldelse til politiet.

Her skriver mannen som ble utsatt for trusselen: «Mottok for en tid tilbake telefon fra xxx xxx som varslet om at han var blitt kontaktet av xxx xxx (den antatte hovedmannen i amfetaminsaken red. anm), som tilbød NOK 500.000 for å lokke undertegnede til syden, for der å ta livet av meg)(…) (…) Jeg anmelder herved forholdet.»

Langvarig etterforskning

Etterforskningen har vært gjennomført for fullt siden årsskiftet, og flere medier har etterfulgt politiets anmodning om å ikke omtale saken i den innledende fasen.

Nå skal de fleste avhørene ha vært gjennomført, men politiet er fortsatt tilbakeholdne med informasjon.

NRK vet likevel at politiet nå nærmer seg slutten av etterforskningen.