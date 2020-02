Nord-Norges nest største narkobeslag i retten i dag

Rettssaken er utsatt som følge av store problemer i flytrafikken.

I alt fant politiet 14 kilo amfetamin og sju kilo hasj på en adresse i Vågan i Lofoten. Etter ei omfattende etterforskning med telefonavlytting og spaning, slo politiet til og har gjennom etterforskningnen avdekket ni personer som de mener står bak narkotikahandel.

Tiltalen mot de ni var klar på slutten av fjoråret. De ni som er tiltalt er i spredt alder, og kommer både fra Norge og andre land.

Aktor i saken er statsadvokat Thor Erik Høiskar Foto: Kåre Riibe Ramskjell / NRK

– Det er både menn og kvinner, fra nord og sør, sier statsadvokat Thor Erik Høiskar. Han skal være aktor i saken som starter i Salten tingrett i dag.

Størrelsen på beslaget er det nest største man har hatt noensinne i Nord-Norge. I 2017 gjorde politiet det aller største beslaget i Tromsø, nærmere 66 kilo amfetamin ble beslaglagt og de involverte ble tiltalt for befatning med 86 kilo amfetamin.

Statsadvokaten anslår at man i denne saken snakker om ca 60.000 brukerdoser. Det er usikkert hvem stoffet skulle selges til.

– Vi har en formening om at dette var myntet på markedet i Lofoten, men det er vanskelig å si for sikkert. Nå skal vi legge fram for retten det som vi har som våre bevis, gå gjennom tidslinjer og se på det vi har avdekket i telefonavlyttinger, sier Høiskar.

To av de tiltalte erkjenner delvis straffskyld, men ikke for den mengden som påtalemyndigheten legger til grunn i tiltalen. De fleste andre stilte seg uforstående til tiltalen da NRK var i kontakt med forsvarerene. Det har ikke lyktes å komme i kontakt med samtlige forsvarere før saken starter.