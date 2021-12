Natt til 2. desember ble IT-systemet til Stordalens hotellskjede Nordic Choice Hotels (NCH) rammet av et stort hackerangrep.

Viruset rammer systemer for booking, innsjekk, utsjekk og betalingsløsningene. I tillegg til intranettet.

«Vi har fullt søkelys på å løse problemene så raskt som mulig med alle verktøy vi har. Nasjonal sikkerhetsmyndighet er varslet om det som har skjedd,» skriver konsernet i pressemeldingen.

– Akkurat nå jobber vi fortsatt med å få den fulle oversikten over angrepet, sier pressekontakt i NCH, Geir Økland til NRK.

Han opplyser om at de fortsatt ikke vet noe om hvem som står bak angrepet.

– Vi har hørt rykter om at det kan være et kryptovirus, og at det kan være snakk om løsepenger?

– Det kan vi hverken avkrefte eller bekrefte, jeg har ikke sett noe pengekrav.

Har varslet myndighetene

– Kan du si noe om hvor alvorlig angrepet er?

– Store deler av systemene våre er nede, så sånn sett er det alvorlig. Men det er mest alvorlig for driften av hotellene, og ikke minst sikre at gjestene kan bo som planlagt.

– Men vi har fått opp manuelle rutiner, sånn at alle gjestene som har booket, kan være sikker på at de får rom. Men alle må påregne noe mer ventetid enn normalt.

– Kan det være personsensitive opplysninger på avveie?

– På nåværende tidspunkt har vi ingen informasjon om det, sier Økland.

Nasjonal sikkerhetsmyndighet er varslet om det som har skjedd.

Bente Hoff som er leder for Nasjonal sikkerhetsmyndighet, kan bekrefte at dette stemmer.

– Jeg kan bekrefte at vi har vært i dialog med Nordic Choice, og at vi er informert om saken.

Hun vil likevel ikke si mer om angrepet, og henviser tilbake til Nordic Choice.