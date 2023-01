Nyttårsaften gikk stort sett fint for seg i Narvik som andre steder. Riktignok med ett unntak.

Det virker som om brannsjefen Edvard Dahl i Narvik har sagt det han nå sier minst et par ganger tidligere:

– Det er forbudt å sende nødrakett når man ikke er i nød, det er man sjelden på nyttårsaften, sier Dahl.

En nødrakett fant nemlig veien til taket av Narvik kirke. Brannsjefen sier at man var heldig at det ikke endte med brann.

– Det er jo tydelige flammer her, men det er skifertak på kirka og snø i tillegg. Man har vært heldig. Hadde dette landet på en terrasse eller noe sånt, kunne det fort ha tatt fyr.

Men selv om taket og ytterkledningen i kirkebygget er gjort av stein, er takkonstruksjonen av tre.

– Vi vet at det er en såpass høy temperatur at de kan ta fyr i trevirke. Hadde det blitt såpass varmt at det hadde tatt fyr under skiferen, hadde det vært en katastrofe.

Kjøp av fyrverkeri Ekspandér faktaboks Aldersgrensa for å kjøpe og bruke fyrverkeri er 18 år.

Det er kun butikker og forhandlere med løyve fra brannvesenet som har lov til å selge fyrverkeri.

Det er kun lov til å selge fyrverkeri fra 27. til 31. desember.

Privatpersonar har ikke lov til å bestille eller ta med fyrverkeri fra utlandet.

Pinneraketter, kinaputter og fyrverkeri som ligner på leker er ulovlig.

Nødraketter og nødbluss skal kun brukes i nødssituasjoner.

Det er kun tillatt for privatpersoner å bruke fyrverkeri fra kl.18.00 31. desember til og med kl.02.00 1. januar. KILDE: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.

Kirkeverge: – Nesten i sjokk

Kirkeverge Morten Andersen i Narvik kirkelige fellesråd sier han ikke ble gjort oppmerksom på hendelsen, før lokalavisa Fremover tok kontakt mandag morgen.

Det var Fremover som først omtalte saken.

– Da jeg så videoen var jeg nesten i sjokk over at det brant på taket. Jeg tenker så klart på konsekvensene dersom det hadde tatt fyr i bygget.

Kirkebygget er fra 1925 og er bygget som ei steinkirke med skifertak. Likevel er undertaket og bærebjelkene gjort av treverk

– Jeg tør ikke tenke på konsekvensene hvis det hadde blitt høy nok varme og det hadde tatt fyr.

Nødrakett landet på kirketaket på Nyttårsaften Du trenger javascript for å se video.

Ingen kontaktet brannvesenet

Faktisk er det forbudt å sende opp nødraketter når du ikke er i nød. Gjør du det, risikerer du fengsel.

Brannvesenet i Narvik har ikke loggført noe melding om hendelsen og var derfor ikke på stedet på Nyttårsaften.

Flere personer har observert hendelsen, men ingen har tilsynelatende ringt nødnummeret.

– Hva tenker du om det?

– Jeg synes det er rart at de som var der og tok bilder ikke varslet om at det var fyr på kirketaket. Det var noe også brannvesenet var forundret over. Jeg er glad for at det ikke skjedde noe mer alvorlig.

Kirkevergen tok selv kontakt med brannvesenet etter å ha snakket med avisa mandag morgen.

– De stilte opp med en gang og gjorde ei befaring av taket. Jeg må bare rose dem for den innsatsen og det de gjorde for å sjekke at alt var i orden. all honnør til dem for rask respons.

Og ellers. Flere mener nå at man verken trenger ulovlige nødraketter eller tradisjonelt fyrverkeri for et fargeshow på himmelen:

Tror folk bruker utgåtte nødraketter som fyrverkeri

En av dem som forhandler er firmaet Oktan Fritid. Daglig leder Robert Sandset tror flere tenker det er greit å bruke opp utgåtte nødraketter på nyttårsaften.

– Jeg tror det handler om det kraftige lyset og det å bruke opp dem opp. De går ut på dato, og da skal de egentlig leveres inn og destrueres.

Han kan ikke gi noe nøyaktig tall på hvor varme de blir, men sier at de blir svært varme og brenner godt.

Og dersom du føler deg fristet til å fyre opp gamle nødraketter på nyttårsaften, ikke gjør det:

– De kan leveres på godkjente mottak eller forhandlere av nødrakettene.