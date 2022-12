Fyrverkeribransjen spår rekordsalg.

– På tross av høy inflasjon og skyhøye strømpriser unner nordmenn seg fyrverkeri også i 2022. Basert på forhåndssalget fra over 1.500 forhandlere blir 2022 et nytt rekordår for fyrverkeribransjen, skriver Norsk fyrverkeriforening i en pressemelding.

Men et stort flertall ønsker å erstatte nyttårsrakettene med droneshow, ifølge Nito – Norges ingeniør- og teknologorganisasjon.

I en undersøkelse som organisasjonen har gjennomført, svarer 65 prosent at de er helt eller noe enig i at det er riktig å forby privat fyrverkeri på Nyttårsaften, mens 69 prosent vil forby privat oppskyting hvis kommunen arrangerer offentlig fyrverkeri.

Daglig leder i UAS Norway Anders Martinsen mener tiden er moden for digitalt fyrverkeri. Foto: Hans Erik Weiby / NRK

67 prosent mener kommunalt dronefyrverkeri eller lasershow er et bedre alternativ enn vanlig fyrverkeri.

– Hvert år blir folk skadd av fyrverkeri, og små og store branner oppstår. Dette skjer selv om folk har blitt flinkere til å bruke beskyttelsesbriller, og at det er forbudt å skyte opp raketter med styrepinner, sier kommuneingeniør og visepresident Kjetil Lein i Nito.

Droneorganisasjonen UAS Norway sier de har blitt mer engasjement i Norge for å få på plass digitalt fyrverkeri, eller såkalte lysshow med droner.

– Vi har sett at i flere Europeiske land har de gjennom året som har vært nå, har det vært et høyere fokus på dette, sier daglig leder Anders Martinsen.

Mener det offentlige må etterspørre alternativ

Martinsen mener at mye er på plass.

– Vi har alle forutsetninger for å lykkes med det. Teknologien er der, reglene er der, og alt du kan få til av design er der, sier han.

Likevel tror han at den økende bruken av droner i krig- og etterretningsøyemed har gjort at aktører sitter på gjerdet for å starte opp denne typen virksomhet.

– Det sikkerhetspolitiske landskapet har gjort at flere av aktørene som normalt ville brukt og initiert «dronefyrverkeri» nok er mer reserverte og vil si at tiden ikke er inne.

Det nederlandske selskapet Dronestories er en av flere internasjonale aktører med større produksjoner av droneshow verden over. Foto: DRONE STORIES

Martinsen tror at det offentlige må etterspørre alternativer til tradisjonelt fyrverkeri i større grad. I dag er det vanskelig å finne norske aktører som tilbyr større droneproduksjoner med tanke på lysshow.

– De offentlige aktørene må tørre å ta et miljømessig standpunkt og si at nå er vår tid kommet for å ta et miljømessig grep innenfor fyrverkeri på nyttårsaften. Et som er sikrere og som på sikt er bedre for levende, både to og firbeinte.

– Men er batteriene til store dronebaserte lysshow så miljøvennlige da?

– Når du ser på levetiden og gjenbruk, tror jeg droner kommer veldig fordelaktig ut. Et droneshow er noe som brukes over tid, det er ikke én gang.

Han tror også at en investering i et dronebasert lysshow vil kunne ha nytte ut over den ene kvelden i året.

– Så vil jeg også oppfordre alle i event-bransjen. Dette er en del av underholdningsbransjen og er noe som kunne vært en del av porteføljen de selv tilbyr.

Russere tok bilde av vakre fjell og ble fengslet – nå er de sluppet ut

Fyrverkeri-bransjen: – Et supplement

Rikard Spets er talsperson for Norsk fyrverkeriforening (NFF), bransjeorganisasjonen for importører av fyrverkeri til Norge.

Han sier at de ikke har lagt merke til at det er mer etterspørsel etter alternativ til tradisjonelt fyrverkeri.

Tradisjonelt fyrverkeri, satt sammen av en blanding av papp, leire, salpeter og kull. Mange har et forhold til nyttårsfyrverkeriet. Foto: Christine Fagerbakke / NRK

– Nei, det har vi ikke. Skal vi snakke om fyrverkeri og nyttårstradisjonen i Norge, må vi tenke på Norges geografi og sammensetning. Ikke minst hvem som kjøper fyrverkeri. Det er rundt 40 prosent av befolkningen som kjøper fyrverkeri i dag. Av barnefamiliene er det rundt 70 prosent som kjøper fyrverkeri.

Rikard Spets tror ikke droner vil kunne erstatte tradisjonelt fyrverkeri. Foto: Knut Nordhagen

Han mener det er vanskelig å se for seg hvordan droneshow skulle erstatte fyrverkeri over landet.

– Norge består av cirka 1000 tettsteder. Skulle man da arrangert droneshow alle disse stedene, tror jeg det vanskelig lar seg gjennomføre. Da har vi ikke en gang snakket om de en million nordmenn som ikke engang bor på et tettsted.

Han tror det kan være et supplement, men da kanskje kun i de aller største byene.

– Det kan nok være et fint supplement enkelte steder, men det kan aldri erstatte fyrverkeri. Det har jeg ingen tro på.

Opprop mot fyrverkeri

Opprop mot fyrverkeri

Over 20 organisasjoner og fagpersoner oppfordrer nå regjeringen om å innføre forbud mot fyrverkeri for privatpersoner av hensyn til både mennesker, dyr og miljø, opplyser Dyrebeskyttelsen Norge.

Blindeforbundet, Veterinærforeningen og Noah er blant dem som står samlet om oppropet. Organisasjonene ber dessuten folk om å skrive under på en underskriftskampanje for et forbud.

Kommunikasjonsrådgiver Anne Livø Buvik i Norsk Kennel Klub er enige i oppropet.

– Norsk kennelklubb er sterkt motstander av privat fyrverkeri. Det medfører store

Kommunikasjonsrådgiver Anne Livø Buvik mener heldigitalt fyrverkeri kan være et godt alternativ. Foto: Privat

problemer, ikke minst for hunder og katter. Vi har hatt et opprop hvor vi ønsker et forbud mot privat fyrverkeri, sier hun.

Buvik mener at de aller fleste som har med dyr å gjøre støtter oppropet.

– Ellers er mange litt stille og ikke sier så mye, kanskje fordi de forstår at det er sterke grunner til å forby det. Du blir lei deg når det nå skrives at der er rekordsalg av fyrverkeri. Du får litt vondt i deg.

– Flere kunne tenkt seg å velge bort tradisjonelt fyrverkeri til fordel for lysshow, hva tenker dere om det?

– Det høres jo ut som en veldig mye bedre idé totalt sett. Da kan folk få underholdning og noe fint å se på på nyttårsaften uten at vi både skal skremme dyr og mennesker.