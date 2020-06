– At en måke nå har blitt limt fast til bakken med vingene sine er helt forferdelig, og det er sjokkerende at det finnes mennesker som ønsker å utsette dyr for lidelsene dette innebærer, sier leder Siri Martinsen i NOAH – for dyrs rettigheter.

Ifølge NOAH blir dyrekriminalitetssaker altfor ofte henlagt på grunn av ukjent gjerningsmann eller manglende bevis, uten at det foretas en grundig etterforskning.

Derfor utlover organisasjonen en dusør i denne saken.

– Vi frykter at saken vil henlegges fort dersom det ikke kommer inn tips fra publikum. NOAH utlover nå en dusør på 10.000 kroner for tips som fører til oppklaring. Vi håper dette kan bidra til at de med relevant informasjon melder fra, sier Martinsen.

Fjær og blod ble igjen etter at måsen ble avlivet og fjernet av Viltnemnda. Foto: Dyrebeskyttelsen Norge Lofoten og Vesterålen

Måsene sliter voldsomt på landsbasis.

I løpet av de siste 30–40 årene har måkebestanden gått sterkt tilbake. Fuglene blir forstyrret i skjærgården av mink og andre rovdyr.

Siri Martinsen. Foto: Robert Hansen / NRK

Derfor trekker de inn til byene hvor det er mer mat og fred.

Men der blir de jaget bort og nærmest jaktet på av mennesker. Fuglen er ofte offer for dyremishandling.

– Måker er blant dyrene som hyppigst utsettes for vold og lovbrudd, og dette er den fjerde saken gjeldende kriminalitet mot måker som NOAH anmelder i år.

Allerede søndag ble det kjent at Dyrebeskyttelsen anmelder saken. Det samme gjør nå NOAH.

– Av allmennpreventive hensyn er det svært viktig at slike saker ender med straff for gjerningspersonen, sier Martinsen.