– Nå kan vi bo trygt og har mulighet til å komme oss til sykehus hvis vi blir syke. Vi kan også ha gjester på besøk, uten at de stikker av fordi de får abstinenser av å være uten mobildekning, sier Nils Peder Thommesen, som bor på øya Bliksvær utenfor Bodø.

En oktoberdag for tre år siden ble telefonlinja ødelagt og etter det ble det stilt. Ettersom det knapt nok har vært noen mobildekning på øya, har det vært bortimot umulig for de i underkant av ti fastboende å ringe hverandre, nødetater og omverden.

Thommesen har engasjert seg sterkt i saken og skrevet hundrevis av brev til både brev og e-poster til både Telenor, Fylkesmannen, Nasjonal kommunikasjonsmyndighet, Samferdselsdepartementet og Bodø kommune.

Nils Peder Johannesen har jobbet i årevis for å få denne masta plassert like ved bebyggelsen på øya Bliksvær.

Spleiste på mast til 1,8 millioner

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet har slått fast at Telenor har leveringsplikt, men blant annet fordi det bor så få folk på Bliksvær, krevde først Telenor at Thommesen selv må betale 160.000 kroner for å skifte ut kablene.

Det var ikke Thommesen, som også har vært med på «Der ingen skulle tru at nokon kunne bu» uten videre innstilt på.

– Vi betaler jo allerede masse skatt her ute.

Til slutt ble løsningen at Bodø kommune og Telenor splittet regningen for en ny mobilbase til ca. 1,8 millioner kroner. Den gir 4G+-dekning til øyas innbyggere og de som bruker havområdene utenfor.

– Det satt langt inne for Telenor å ta innover seg det samfunnsansvaret de har, men jeg er glad det endte som det gjorde.

Torsdag ble den nye basestasjonen for 4G+ på Bliksvær offisielt åpnet og feiret. Foto: Bodø kommune

Også Bodø-ordfører Ida Pinnerød (Ap) er fornøyd med løsningen, selv om kommunen måtte være med på spleiselaget.

– I tillegg til å være en voksende by, er Bodø en stor distriktskommune. God infrastruktur er helt avgjørende.

Dekningsdirektør Bjørn Amundsen i Telenor er klar på at dersom ikke Bodø kommune hadde bladd opp, ville ikke Thommesen og sambygdingene fått telefondekning.

– I områder som ligger så langt til havs som Bliksvær og i tillegg har så få innbyggere, er det umulig for Telenor å ta regningen alene.

Arbeidet med selve montasjen av basestasjonen startet i sommer. Torsdag morgen ble den offisielt åpnet. Foto: privat