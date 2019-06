Mobil havfarm skal kunne forhindre nye, massive dyretragedier

Selskapet Nordlaks planlegger å bygge to anlegg av typen Havfarm. Dette kan på sikt revolusjonere oppdrettsnæringen.

Den første blir et 385 meter langt og 59 meter bredt oppdrettsanlegg og skal ligge stasjonært, fast fortøyd i havet utenfor Hadsel i Vesterålen.

Prislappen på denne blir over én milliard kroner og ferdigstilles i 2020.

Den andre, en såkalt dynamisk havfarm, kan flyttes ved hjelp av motorkraft. Begge havfarmene er planlagt å kunne romme 10.000 tonn laks.

– Det fine med havfarmen er at den gir muligheten til å flytte fisken bort fra giftige alger i en nødssituasjon, sier konsernsjef Eirik Welde.

De siste ukene har nesten åtte millioner oppdrettslaks dødd. Dette etter at giftige alger rammet flere oppdrettsanlegg i Nordland og Troms.

Foto: Bjørn Eide / Nordlaks

Nordlaks har anlegg fra Senja i Troms til Tysfjord og Hamarøy i Nordland. Welde har stor tro på det mobile anlegget som kan flyttes etter forholdene i havet.

– Man ligger i utgangspunktet i ett område, men kan flytte til mer skjermede områder hvis det blir uvær. Eller i dette tilfellet flytte anlegget bort ved algeoppblomstring.

Stor tro på prosjektet

Nordlaks er i en tidlig fase i prosjektet, men konsernsjefen er optimistisk med tanke på å få realisert planene.

Selskapet har ikke inngått byggekontrakt for den dynamiske havfarmen. De antar at det kan ta flere år før den står ferdig.

– Det viktigste nå er å få avklart forhold til reguleringsplaner og myndighetene. Så langt ser det ut til at det er mulig å få dette til, gitt at vi får de nødvendige tillatelsene på plass, sier Welde.

I oktober i fjor ga Fiskeridirektoratet grønt lys til den planlagte havfarmen, som skal ha base utenfor Hadseløya.

Nå tar selskapet med seg erfaringene fra de siste ukene med algeoppblomstring inn i planleggingen.

– I dag når vi skal flytte fisk har vi mange båter som er involvert for å flytte fisk fra ett anlegg til et annet. Med en havfarm kan vi flytte selve anlegget, som er mye raskere og krever mindre planlegging.

Nesvik er positiv

– Dette er sannsynligvis en av de positive sidene ved slike konsepter. Om det er løsningen på problemet med giftige alger helt generelt er imidlertid vanskelige å svare på.

Fiskeriminister Harald T. Nesvik sier at et slikt anlegg vil være mer fleksibelt i situasjoner hvor fisken er i fare, men at man aldri kan helgardere seg mot alle typer risiko.

Fiskeriminister Harald Tom Nesvik under et besøk på Kvarøy fiskeoppdrett. Foto: Lars-Bjørn Martinsen / NRK

Han sier at Nærings- og fiskeridepartementet nå har begynt å se på regelverket, slik at de best mulig kan legge til rette for slike innovative løsninger i fremtiden.

– Er det noen prosjekter man har ekstra tro på?

– Fiskeridirektoratet har mottatt svært mange søknader om såkalte utviklingskonsesjoner. Flere nyskapende og spennende konsepter har fått tilsagn. Nordlaks sin havfarm er et av disse, sier han.