Fire amerikanske soldater som deltok på øvelsen Cold Response, omkom da et amerikansk militærfly styrtet i Gråtådalen i Beiarn fredag kveld.

Dårlig vær gjorde at de omkomne ikke kunne hentes ut lørdag. Operasjonsleder Ulf Slettan i Nordland politidistrikt opplyser til NRK at været nå er godt på havaristedet. Beiarn.

Det er derfor godt håp om å hente ut de fire omkomne i løpet av søndagen.

– Det er godt vær og vindstille i området. Det er viktig for mannskapene som skal inn der at forholdene er gode og sikre. Vi har forberedt oss etter beste evne slik at det skal være trygt å ta seg inn i området, sier Slettan.

Akkurat nå er Forsvarets skredeksperter på vei inn til krasjstedet for å undersøke skredfaren. De skal undersøke om terrenget er sikkert for inntransport.

Det er opprettet et fremskutt innsatsområde på Trones skole i Beiarn.

Politiet har opprettet et fremskutt innsatsområde på Trones skole i Beiarn. Foto: Synnøve Sundby Fallmyr / NRK

Veien opp til ulykkesstedet er trang og dårlig egnet for store hjelpemannskaper. Røde Kors og andre frivillige skal derfor bistå med å ta ut sikre ruter inn til havaristen.

Det er kriminalteknikere fra politiet i Nordland, Kripos og Havarikommisjonen som skal ta seg inn til skadestedet i formiddag.

– Målet er å nå inn til havaristedet i dag, sier Kåre Halvorsen i Havarikommisjonen til NRK.

Politiet er forsiktig med å antyde noe om når de omkomne kan hentes ut.

– Siden det er så ulendt terreng, så er det vanskelig å gi noe tidsaspekt. Nå har jo været vært dårlig hele helgen, men det har blitt bra i dag. Så vi håper jo at det skal bli mulighet for å gjøre en god jobb der i dag, sier innsatsleder Kristian Vikran Karlsen i Nordland politidistrikt til NTB søndag formiddag.

Han forteller at når sikkerheten er vurdert og godkjent, vil mannskaper og utstyr fraktes inn med scooter. Ifølge politiet kan det bli aktuelt å bruke helikopter i aksjonen i Beiarn.

Stort søkeområde

Det var fredag kveld at det amerikanske militærflyet av typen MV-22B Osprey ble meldt savnet klokken 18.26, etter at det ikke landet i Bodø som planlagt.

– Vi håper at det skal bli mulighet for å gjøre en god jobb der i dag, sier innsatsleder Kristian Vikran Karlsen i Nordland politidistrikt til NTB søndag formiddag. Foto: Annika Byrde / NTB

Flyet tilhørte avdelingen 2nd Marine Aircraft Wing i U.S. Marine Corps. Skvadronen flyet tilhører holder til ved Camp Lejeune i delstaten North Carolina.

Det ble satt i gang søk med Orion og Sea King, som lokaliserte flyet i Gråtådalen i Beiarn, drøye to timers kjøretur sør for Bodø.

Etter en strabasiøs leteaksjon i kraftig uvær ble flyvraket og de omkomne funnet.

Et mannskap på fire var ute på treningsoppdrag i flyet av typen V-22 Osprey. Flyet hadde kurs for Bodø da det forsvant, og siste kjente posisjon var fra Saltfjellet. Foto: Trygve Grønning / NRK

Kraftig uvær og stor snøskredfare gjorde imidlertid at letemannskapene måtte trekke seg ut av området. Lørdag morgen bekreftet politiet at fire soldater var omkommet.

Strakk grensene

– Vi var inne i en operativ fase der vi strakk grensene lite grann i natt. Det gjorde vi hovedsakelig for å bekrefte at de fire som var om bord i flyet befant seg i og rundt flyet, sa stabssjef Bent Are Eilertsen på politiets pressebrifing i Bodø lørdag.

Politiet ba fredag om bistand fra Forsvaret til å holde vakt ved ulykkesstedet og til transport. Forsvaret støtter politiet med rundt 40 soldater.