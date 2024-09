Havarikommisjonen: Helikopteret tippet plutselig over

Rettelse: I en tidligere versjon som ble sendt ut 10.9 kl. 15:49 ble det referert til en tidligere rapport om en annen ulykke.

Under landing tippet helikopteret over på siden og ble påført store skader, skriver Havarikommisjonen etter å ha undersøk ulykken i Hattfjelldal i forrige uke.

To svenske menn var involvert da et helikopter som var på oppdrag for Statskog, havnet på siden og ødela rotorbladet onsdag kveld. Det skjedde i fjellområdet Børgefjell i Hattfjelldal i Nordland fylke.

«Begge hovedrotorblader slo ned i bakken, hovedrotormast knakk, halebom ble knekt av skroget, vinduer i cockpit ble knust og flere dører ble ødelagt», skriver Havarikommisjonen i en rapport.

De påpeker at begge de to som var om bord, ikke brukte hjelm, men at de kommet fra ulykken uten store skader.

Politiet startet etterforskning etter ulykken, men ingen av de involverte har status som siktet eller mistenkt i saken.