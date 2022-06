1. Krav om løyve for å drive virksomhet innen varebil.

De ønsker krav til kompetanse innen tema som trafikksikkerhet, lasting, økonomi, skatteregler og arbeidstakerrettigheter for de som skal drive virksomhet innen varebilsegmentet. Kompetanesn må dokumenteres før de gis løyve.

2. Kapitalkrav pr varebil

For å sikre at virksomhetene har ryddig økonomi må det stilles krav til kaptial pr. bil. I Sverige og Danmark stilles det kapitalkrav på omlag 50.000 kr pr bil.

3. Krav til kopetanse for å kjøre varebil - ut over førekort

For å øke anseelsen til yrket bør det stilles minimumskrav til kompetanse for å kjøre varebil. Dette kan gjøres ved å stille krav om kurs med definert innhold og eksamen. Kurset må gi kompetanse i å transportere ulike varer på en sikker, defensiv og miljømessig forsvarlig måte for å sikre lasten på en trygg og ergonomisk riktig måte. Videre må det sikres kometanse i å jobbe etter reglene om kjøre- og hviletid, stopp og parkering, kjøring med tilhenger, kunne yte førstehjepl og bidra til et sunt arbeidsmiljø.

4. Dokumentasjon - kompetansebevis eller HMS-kort

Det bør stilles krav om kompetansebevis eller HMS-kort som viser hvem den ansatte er og hvilken bedrift de jobber for. For å få HMS-kort, må bedriften og arbeidstaker være oppført i flere registre. Når en ordning krever dokumentasjon fra bedriften og den ansatte, er det enklere å se at lovverket blir fulgt og med det forhundre udokumenterte arbeidsforhold, brudd på arbeidsmiljøloven og endre ulovelige forhold.

5. Regulering av arbeidstid, eventuelt kjøre/ hviletid

Regulering av arbeidstid må gjøres gjeldende for alle som kjører varebil, også enkeltpersonforetak.