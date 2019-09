– Hele landsdelen må være på lag, sa Trine Skei Grande onsdag om å bruke 100 millioner statlige kroner på Bodø som europeisk kulturhovedstad.

– Vi må se på denne bevilgningen i en større sammenheng og prioritere opp mot andre prosjekter i Nord-Norge, fortsatte kulturministeren.

Det sa hun kort tid etter at det ble klart at EU vil ha Bodø som kulturhovedstad i 2024.

Men kulturministerens ord vekker harme og – for noen – gufs fra fortiden.

– Nei, denne splitt og hersk-taktikken skal verken Bodø eller resten av Nord-Norge finne seg i, sier Skjalg Fjellheim, politisk redaktør i Tromsø-avisa Nordlys.

Prosjektet er anslått å koste 300 millioner kroner. Bodø har ingen garanti fra staten, men 100 av disse millionene er tenkt å komme fra regjeringen.

I 2003 fikk Stavanger statlig garanti før de ble europeisk kulturhovedstad i 2008.

– Prøver å splitte Nord-Norge

I en kommentar hos Nordlys skriver Fjellheim «Skei Grande kan bare glemme å kaste bensin på bålet og forsøke å fyre opp nordnorsk splittelse.»

Fjellheim sier nordlendinger stiller seg bak Bodø, men at Skei Grande må forstå at Nord-Norge er en del av hele det norske fellesskapet.

– Statsråden dummer seg ut. Dette er logikk fra en norsk statsråd vi aldri tidligere har hørt, sier Fjellheim.

Politisk redaktør i Nordlys, Skjalg Fjellheim, sier hele Nord-Norge står bak Bodø. Foto: Ksenia Novikova / NRK

Fjellheim mener prosjektet kan sammenlignes med byggingen av Lambda og Munch-museet i Oslo.

– Er det slik at hele Østlandet må være enige om å bruke penger på Oslo? Nei, sier han.

– Hårreisende fra Skei Grande

Kulturpolitisk talsperson for Arbeiderpartiet, Anette Trettebergstuen, synes responsen fra Grande er «hårreisende».

– Dessverre opplever altså Bodø at det er enklere å få støtte fra EU enn fra egen regjering, sier hun.

– Nå må kulturministeren legge vekk prestisjen, komme på banen, endre beslutning og sikre en statsgaranti til Bodø som Europeisk Kulturhovedstad.

Kulturministeren har gratulert, men er påpasselig med å love pengene Bodø trenger. Det budskapet gjentok hun i Dagsnytt 18-studioet onsdag.

– Det er aldri sånn at vi garanterer så langt fram i tid når vi ikke engang har fått en søknad. Du får pengene når du skal bruke dem.

Videre sa hun:

– Jeg hadde håpet vi kunne jobbe sammen en del ting før søknaden gikk. Jobbet sammen med søknaden. Det valgte Bodø å ikke gjøre. Nå håper jeg vi skal jobbe sammen.

Kunne ikke love midler

Skei Grande sier hun venter på å få inn Bodøs søknad om pengestøtte. Nå som Bodø har vunnet er de klare til å søke om midler.

Skrei Grande gratulerte også Bodø og Nord-Norge.

– Jeg håper dette blir et bra prosjekt for hele regionen og hele Norge.

Euforisk Halvdan Sivertsen

I Dagsnytt 18 møtte kulturministeren blant annet Bodø-ordfører Ida Pinnerød (Ap) og den folkekjære artisten Halvdan Sivertsen.

En euforisk Sivertsen var klokkeklar.

– Jeg er ikke bekymret for at vi ikke skal få disse statlige midlene. Stavanger og Bergen fikk det. Jeg tror ikke en eneste kulturhovedstad ikke har fått de nødvendige midlene fra sin egen stat, sier han.

Artist og Bodø-gutt Halvdan Sivertsen har reagert på Skei Grandes kommentarer. Foto: Kai Jæger Kristoffersen / NRK

Til Avisa Nordland sa han også tidligere på dagen om kulturministeren:

– Jeg forventer at hun kommer med en gratulasjon, og så vil hun antakelig ikke være stor nok til å be om unnskylding.

Grande skriver i en e-post til NRK at hun vil sette seg ned med Bodø og se hvordan dette kan løses på «best mulig måte».

– Det er ikke slik at jeg har lukket noen dør for Bodø tidligere, jeg har hele veien sagt at dersom det kommer en formell søknad så skal vi selvfølgelig se på den.

Kulturministeren skriver videre at «100 millioner har mye å si for statsbudsjettet».

– Jeg mener at ringvirkningene for et slikt kulturprosjekt må nå utover mer enn bare Bodø slik også Bodøs ordfører og Halvdan Sivertsen pekte på. Jeg mener dette må bli er løft både for hele regionen og for hele landet.