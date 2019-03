Nå vil «alle» bli tungeskjærere: – Folk tar kontakt hele tiden

Mange har fått med seg saken om «Norges best betalte ungdomsjobb».

Barn og ungdom som skjærer torsketunger kan tjene 40.000 kroner i løpet av kort tid. For dem som har holdt på noen år er timebetalinga på inntil 1.200 kroner.

Selv om barna er veldig unge, regnes det ikke som barnearbeid. Les hvorfor her.

Nyheten har også nådd utenfor landets grenser. Etter at SVT lagde en sak basert på NRKs artikkel, har veldig mange svenske ungdommer tatt kontakt med fiskemottak i Lofoten.

– Folk tar kontakt hele tiden nå. Det er alt mulig folk. Utlendinger og personer i forskjellige integreringsprogram vil komme og jobbe. Det er mange svensker, sier produksjonsdirektør Børge Holm ved Myre Fiskemottak.

Leif Henriksen ved NAV Øksnes sier at de merker at det er interesse fra folk utenfra regionen og at mange har et inntrykk av at det er «Klondike-stemning».

– De har hørt på nyhetene at her er det så mye fisk.

Synes jobben virker spennende

Én av dem som har veldig lyst å komme til Lofoten for å jobbe er svenske Klara Sjödin (16),

Svenske Klara kunne godt tenkt seg til å flytte til Lofoten for å skjære torsketunger. Foto: Privat

Hun forteller at familien alltid hatt lyst til å dra til Lofoten. Så når hun så artikkelen om torsketungeskjæring tenkte hun det kom til å passe henne perfekt.

Hun begynte straks å lete etter ledige stillinger på nettet, men har ikke hatt noe særlig hell så langt. Nå har hun begynt å ringe direkte til mottakene.

– Jeg aldri har gjort noe lignende tidligere, men synes jobben virker interessant. Det stod jo hvor mye penger man kunne tjene på kort tid, og det var jo også selvsagt en medvirkende faktor, sier Sjödin.

Flere har også ringt inn til NRK med spørsmål om hvordan man går fram for å få seg jobb på et fiskemottak. Så hvordan går man egentlig fram?

Å skjære tunger av torsk kan man tjene gode penger på i sesongen. Foto: John Inge Johansen / NRK

Trangt om plassene

Børge Holm ved Myre Fiskemottak konstaterer at det allerede er rift om plassene, og at interesserte må ta kontakt før sesongen starter.

Norges best betalte ungdomsjobb krever en kniv og en pigg. Her er Frida Solem i sving. Foto: John Inge Johansen / NRK

– Nå må vi dessverre si at de må vente til neste år. Når det er det gode penger å tjene, så er det mange som vil komme.

– Hvem kan få jobb?

– Hvem som helst. Vi har ikke noen restriksjoner. Vi ansetter folk ut ifra at de har alle lemmene i behold, og skjønner at det er kniv de skal jobbe med.

Det er ikke bare barn som skjærer tunge. Når det er som travlest er det også snakk om nattskift, og det er det de voksne som tar.

Tradisjonsarbeid

Stein Tore Fredriksen ved Jangaard Export AS i Henningsvær forteller om bra pågang av barn som vil skjære, og sier at dette er en jobb det er knyttet lange tradisjoner til.

– De lærer seg å tjene penger, og det blir jo noen kroner i løpet av sesongen. Jeg synes det er fint at vi kan holde på tradisjonen, sier Fredriksen.

Leif Henriksen ved NAV Øksnes forteller at det gjerne går på bekjentskaper. Barn som skjærer tunger har ofte fiskere i familien.

16 gamle Klara Sjödin mener at det må tilrettelegges for at også de som ikke har bekjentskaper i fiskerinæringen får slippe til.

– Jeg synes det er synd at ikke flere kan slippe til, jeg kunne veldig gjerne tenkt meg til å jobbe med dette en sesong, sier hun.