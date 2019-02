Mobilnett og nødnett ute i Nordland

En høyspentmast har falt ned og ført til et stort strømbrudd i flere kommuner i Nordland. Strømbruddet har også ført til bortfall av mobil og nødnett.

– Vi har et strømbrudd langs E6 ved Straumen, Ulsvåg, Drag, og på Kjerringøy og Beiarn, sier stabssjef Bent Are Eilertsen i Nordland politidistrikt til NRK.

Ifølge Eilertsen er nevnte områder fullstendig uten strøm. Han kan ikke si noe om hvor mange innbyggere som er berørt.

– Strømbrudd på så mange steder på samme tid, er ikke vanlig, sier Eilersen som forteller at flere instanser er i beredskap.

– Vi har løpende kontakt med fylkesmannen, Vegvesenet og nødetatene. Vi har foreløpig ikke fått meldt inn noen ulykker eller akutte behov.

Hos Nordlandsnett er det hektisk aktivitet når NRK tar kontakt fredag.

– Været er årsaken til alt sammen, rekker en travel operatør hos Nordlandsnett å formidle.

Kun nødanrop med fasttelefon

Karsten Steinvik er beredskapssjef for Fylkesmannen i Nordland og har fulgt situasjonen tett. Han sier at en basestasjon i Gildeskål har ført til total feil i mobildekningen i Beiarn.

– Det er det som er den største hendelsen og problemet akkurat nå. Mobiltelefondekningen er ute i hele Beiarn. Det jobbes med å få et nødaggregat for å få mobilstasjonen oppe å gå igjen, og vi forventer å få den opp igjen de neste timene.

Beredskapssjefen sier at Nordlandsnett og Telenor jobber på spreng for å få ting tilbake til normalen. Han sier at folk som ikke har fasttelefon ikke vil få tak i nødtjenester.

– Fasttelefonene er ikke nede, så om noen trenger å få tak i nødtjenester i Beiarn så må de bruke den.

Om dette ikke går i orden nå, kan innbyggerne i de forskjellige kommunene risikere å være uten strøm og mobildekning i lang tid.

– Vi får håpe at feilrettingen i strøm- og mobilnettet går bra i dag, med tanke på været vi venter i morgen. De feilene som ikke blir rettet i dag kan i så fall vare en stund, sier Steinvik.

Telenor jobber så raskt som mulig

Telenor jobber med å utbedre feilen så raskt som mulig

Telenors dekningsdirektør Bjørn Amundsen sier at når det er strømbrudd i mange timer, så får det innvirkning på batteriene til basestasjonene.

Totalt har Telenor 32 basestasjoner i Nordland. Han opplyser videre at det er Beiarn- og Gildeskål-området som er hardest rammet.

– Så fort strømmen er tilbake, så vil også mobildekningen være på plass igjen. Dette såfremt det ikke er andre feil vi ikke vet om, sier Amundsen.

Politiet har følgende råd til de som er rammet: