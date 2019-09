Høye mobilregninger etter ferie utenfor EU er ikke uvanlig for mange nordmenn.

NRK har gått igjennom Telenors priser for bruk av mobildata for norske privatkunder i USA, Thailand, Sveits og Tyrkia.

Telenor, hvor 60 prosent eies av den norske staten, driver også mobilnettverk i Sverige og Danmark. NRK har sammenlignet prisene til Telenor Norge med prisene Telenor gir sine svenske og danske kunder.

NRKs gjennomgang viser at norske Telenor-kunder må betale langt mer for å bruke mobildata i USA, Thailand, Sveits og Tyrkia, enn kunder hos samme selskap i Sverige og Danmark.

Dette koster mobildata i utlandet hos Telenor Ekspandér faktaboks Telenor Norge: Mobildata i USA, Thailand og Sveits: 39 kroner for 0,1 GB (100 MB) og 299 kroner for 3 GB (3000 MB) Datapakkene varer i 7 dager. Mobildata i Tyrkia: 49 kroner for 0,05 GB (50 MB) og 299 kroner for 0,6 GB (600 MB) Telenor Sverige: Mobildata i USA, Thailand, Sveits og Tyrkia: Inkludert Telenor Danmark Mobildata i USA, Thailand og Tyrkia: Inkludert i abonnementspakker over 15 GB (15000 MB)

Inkludert i abonnementspakker over 15 GB (15000 MB) Mobildata i Sveits: Inkludert

Inkludert i Sverige og Danmark

For svenske Telenor-kunder er det fritt frem å bruke hele datamengden i abonnementspakkene i de fire nevnte landene utenfor EU.

Også de fleste Telenor-kunder i Danmark har dette inkludert abonnementspakkene sine, men det gjelder imidlertid visse begrensninger på hvor stor del av pakken som kan benyttes utenfor Danmark.

FRITT FREM: – Vi tror ikke på begrensninger. Derfor er mobilsurfing i 41 land inkludert. Helt uten ekstra kostnader, skriver Telenor Sverige på sine nettsider. Svenskene kan bruke mobilen som hjemme i både USA, Tyrkia, Sveits og Thailand. Slik er det ikke hos Telenor Norge. Foto: Skjembilde / Telenor.se

Til sammenligning må Telenors norske kunder velge mellom å kjøpe to ulike datapakker som blant annet gjelder i USA, Thailand og Sveits. Pakkene koster 39 kroner for 100 MB og 299 kroner for 3 GB (3000 MB).

Er du på tur i Tyrkia med norsk Telenor-abonnement koster det 49 kroner for 50 MB, og 299 kroner for 600 MB.

Dersom du er under 29 år og har et Telenor Yng-abonnement i Norge, har du mulighet til å ha 5GB mobildata inkludert i USA, Thailand, Sveits og 15 andre land, som en ekstratjeneste. Denne pakken gjelder imidlertid ikke i Tyrkia.

GODE AVTALER: Telenor Norge lover på sine egne nettsider at de har gode avtaler i hele verden. Blant annet i USA og Thailand. Foto: Skjermbilde / Telenor.no

– Bruker kundene som «melkekuer»

Forbrukerrådet er lite imponert over utenlandsprisene utenfor EU til Telenor Norge. Fagdirektør for digitale tjenester i Forbrukerrådet, Finn Myrstad, er svært kritisk til at norske Telenor-kunder må betale mer for de samme tjenestene enn Telenor-kunder i våre nærmeste naboland.

– Vi har veldig svak konkurranse i det norske mobilmarkedet, i forhold til i Sverige og Danmark, i tillegg til at mange av de mindre mobilleverandørene er eid av Telia og Telenor. Det har ført til at de store selskapene bruker kundene som melkekuer når de er på ferie. De tar seg altfor godt betalt av folk som er på ferie i USA, Thailand og andre land, sier Myrstad til NRK.

FORBRUKERRÅDET: Finn Myrstad er fagdirektør digitale tjenester i Forbrukerrådet. Foto: Forbrukerrådet

Mener tilbudet er godt

Konstituert kommunikasjonsdirektør i Telenor Norge, Anders Krokan, sier til NRK at Telenor i Norge har en annen prismodell enn i nabolandene, og det er en av grunnene til de forskjellige mobildataprisene.

Han mener at dersom man går igjennom totaltilbudet, så står ikke Telenors tilbud i Norge tilbake for det som tilbys i Sverige og Danmark.

– Det som er forskjellen mellom Danmark og Norge for eksempel, er at man i Danmark har valg én modell for en del av kundene og en annen modell for de øvrige. Hvor man da i den ene modellen, som dere nevner, har man trukket fram databruken. Norge har vektlagt en totalpakke som vi mener er meget konkurransedyktig, og som vi ser står seg veldig godt i det norske markedet opp mot konkurrentene, sier han.

Kommunikasjonsdirektøren erkjenner overfor NRK at prisene i Sverige og Danmark kan være lavere, men understreker at dette ikke bare gjelder telekom-priser.

Han sier at han ikke kjenner seg igjen i fremstillingen om at det er svak konkurranse på markedet, og at norske kunder brukes som melkekuer.

– Det gjør vi absolutt ikke, sier han.

Han mener priseksemplene fra de tre landene ikke gir et dekkende bilde, og mener at kunder i Norge totalt sett har et like godt tilbud som i Danmark og Sverige.

– Det som er interessant er at det i sammenligningen er valgt ut noen få land, og på bakgrunn av dette forsøkt å skape en oppfatning om vårt tilbud totalt sett. Men det er viktig for meg å få frem at hos oss i Norge er det skarp konkurranse på dette området, og at vi bl.a. har innført en makspris pr. dag i hele verden, slik at man ikke skal få noen overraskelser på regningen, sier han til NRK.

Telia presiserer at de betaler på vegne av kundene når disse er i land hvor Telia ikke har et eget mobilnett.

– Som alle andre aktører har vi globale avtaler med andre operatører i andre land, og gjennom disse avtalene jobber vi kontinuerlig med å redusere våre kostnader slik at vi kan tilby kundene våre stadig bedre priser spesielt i de landene våre kunder reiser, sier Ellen Cecilie Scheen, informasjonssjef i Telia.

Hun trekker fram en rapport fra Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) som viser at det har vært en kraftig nedgang i operatørenes inntekter fra utlandet siden 2015.

Fra 1722 millioner kroner i 2015, til 739 millioner i 2018.

– Det skyldes selvfølgelig at det nå er lik pris i EU som i Norge, men det skyldes også nedgang i kostnader for databruk i andre land, understreker Scheen.

Gratis roaming i EU

For få år tilbake var det ikke uvanlig å betale flere kroner per megabyte for å surfe på mobilen i EU-land. Det satte nye EU-regler en effektiv stopper for i 2017.

EU-reglene for dataroaming gjelder imidlertid ikke utenfor EU og EØS. Det betyr i praksis at det er fritt frem for mobiloperatørene å ta det de vil på dataroaming utenfor EU.

Det er med andre ord ikke ulovlig for Telenor å ha ulike priser til kunder i ulike land.

– Det finnes ingen reguleringer som forhindrer Telenor i å ta mer betalt fra norske forbrukere, enn fra svenske forbrukere. EØS-reguleringen gjelder bare innenfor EU og EØS-mobilmarkedet, sier Kenneth Olsen, fagsjef i Konkurranseavdelingen i Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom).

NKOM: Kenneth Olsen er fagsjef i Konkurranseavdelingen Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) Foto: NKOM

Nkom har blant annet i oppgave å føre tilsyn med de norske mobilleverandørene.

– Er det dermed fritt frem for mobilleverandørene å ta seg så mye betalt de vil utenfor EU og EØS?

– Ja, i utgangspunktet er det fritt frem, men det er ikke mer fritt frem enn det markedet tillater. Kjernen i dette handler om at konkurransen i det norske mobilmarkedet er svakere enn den er i det svenske og det danske markedet. Telenor gjør dette fordi de kan, sier Olsen.

Forbrukerrådet: – Sjekk prisene

Forbrukerrådet oppfordrer kunder som skal ut på reise utenfor EU til å sammenligne utenlandsprisene hos de ulike leverandørene.

– Men jeg tror det kan være vanskelig å orientere seg i markedet når det gjelder utenlandspriser, jeg vil likevel oppfordre alle forbrukere som skal på ferie til å sjekke prisen før de drar og eventuelt bytte leverandør, sier Myrstad.