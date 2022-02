Har du noensinne fått en e-post om at du har betalt for mye?

Et trykk på en lenke lover deg pengene tilbake på konto.

Men er noe for godt til å være sant, er det oftest det.

I de nylige angrepene med falske fakturaer er det – som i de aller fleste andre såkalte phishing-angrep – et mål for svindlerne å få deg til å trykke på lenken i e-posten.

Så langt bare denne uken har Telenor stoppet 5000 slike e-poster sendt til sine kunder.

Hva gjør du når du mottar en suspekt e-post? Ekspandér faktaboks Ta deg god tid når du leser e-post. Stopp - Tenk - Sjekk. Spør deg selv hva avsenderen egentlig vil at du skal gjøre. Forventer du en slik henvendelse?

Undersøk om du faktisk har krav på refusjon. Besøk nettbanken og se om du faktisk er belastet to ganger.

Blir du usikker på innholdet i e-posten, ikke klikk på lenken eller åpne vedlegg.

Besøk istedenfor den offisielle nettsiden fra avsenderen. Om innholdet i e-posten er reelt, vil du finne samme informasjon når du logger deg på "Mitt Telenor". Du kan også kontakte Telenors kundeservice på telefon 915 09000.

Om det er vedlagt en faktura, kreditnota eller tilsvarende i e-posten, oppgi aldri sensitive opplysninger, kortinformasjon eller BankID-opplysninger på nettsteder du rutes til via lenker.

Ring en venn, en kollega eller et familiemedlem. Diskuter innholdet i e-posten. En slik samtale vil ofte oppleves som nødvendig og nyttig.

Google innholdet i e-posten. Du er neppe den første som opplever slike phishing-angrep. Kilde: Telenor

– Dette er en metode som vi så vokse frem i fjor i januar, la oss kalle det fakturasvindel, disse epostene sendes ut når vi sender ut faktura til kundene våre, forklarer Busch.

Nå advarer Thorbjørn Busch, sikkerhetsrådgiver i Telenor, alle om å være ekstra oppmerksomme på svindelforsøk via faktura.

Det er spesielt én type virkemiddel som brukes ofte – tidspress.

SVINDELFORSØK: E-posten ser ut som den kommer fra Telenor og opplyser om at "kunden" har penger til gode. Foto: Skjermdump / Dina Jeanette Danielsen

– Informasjonen om dårlig tid er gjerne farget med røde bokstaver, der det advares mot at tidsvinduet og handlingsrommet kun er åpent i 12 timer.

Foto: Jan Tore Eriksen

Tidspress brukes som et virkemiddel av svindlerne for å gjøre deg stresset.

– Gjør du ikke dette i tide, trues det med at abonnementet ditt blir sperret, eller at pengene du har til gode forsvinner. Å dobbeltbetale en faktura forekommer fra tid til annen, og iveren etter å få tilbake pengene kan fort bli stor.

Kan tappe deg for penger

Dersom baktanken er å svindle offeret for penger, er det sannsynlig at lenken leder til en falsk nettside.

Her blir du bedt om å oppgi kortopplysninger, slik at «Telenor» for eksempel får en konto de refundere beløpet tilbake på.

VANSKELIG Å SE FORSKJELL: Du kan komme til en side som ser svært lik det du er vant til i en vanlig betaling over nett. Foto: Skjermdump

Men i virkeligheten bruker de disse opplysningene til å tappe kontoen for penger.

De kriminelle kan også være ute etter mer enn bare en pengesum.

– Hvis intensjonen er å kapre brukerkontoen din, en såkalt «account takeover», prøver svindlerne å få offeret til å taste inn brukernavn og passord på en falsk nettside.

Her er noen av måtene svindlerne kan ramme deg:

Svindlerne kan kapre brukerkontoer på nett.

på nett. Du kan bli forsøkt utpresset for penger, for å få brukerkontoen din tilbake .

De kan dele personlig informasjon på andre fora, som for eksempel private bilder . Slik kan de presse deg for penger.

personlig informasjon på andre fora, som for eksempel . Slik kan de presse deg for penger. Din personlige informasjon kan brukes til å opprette nye kontoer i ditt navn.

Det å kapre kontoer i sosiale medier kan også ha stor verdi for kriminelle, ved at de bruker dine nærmeste til å få mer informasjon.

Telia: Merker økt svindelaktivitet

Telia har ikke egne epostkontoer som tilbys kunder, og har derfor ikke kontroll på hva som mottas av kunder.

– Men vi har den siste tiden fått mange spørsmål fra kunder om falske eposter/faktura-eposter hvor merkevaren vår blir misbrukt. Vi mistenker at det kan være større mørketall.

Det skriver kommunikasjonsansvarlig i Telia, Ellen Cecilie Scheen, i en e-post til NRK.

Hun beskriver lignende svindelaktivitet som Telenor opplever.

FALSK SIDE: Slik kan det se ut når du bes om å fylle inn kontoinformasjon. Foto: Skjermdump

– E-postene utgir seg for å være fra Telia, inneholder link til en falsk faktura og truer med stenging av abonnement hvis mottager ikke tar grep.

De spiller altså på hast eller frykt.

Teksten i epostene er på norsk, men språket er dårlig og kan lett avsløres for kunder med gode norskkunnskaper.

– Vi anbefaler å ikke trykke videre på lenker i eposten eller oppgi bankkort/personlig informasjon på disse epostene. Er folk tvil, ta kontakt med oss, så vil vi raskt kunne sjekke fakturastatus for abonnementet. Dette kan også sjekkes via Mine sider.