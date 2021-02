Forrige lørdag gikk et snøskred på Jan Mayen, hvor to mistet livet. De var en del av vinterbesetningen på Jan Mayen, som består av 18 personer.

De to som omkom var Robin Karlsen (31) fra Myre i Vesterålen, nylig flyttet til Andøya i Nordland, og Bjørg Kathrine Batalden (57) fra Vestland.

Karlsen jobbet som ingeniør. Foto: Privat

Begge var sivilt ansatte i Forsvaret. Karlsen var ingeniør, mens Batalden fra Vestland jobbet som avdelingssykepleier.

Robins far, Robert Karlsen, har delt et innlegg på Facebook som NRK har fått lov å gjengi.

Her skriver han at han takker kollegene for deres innsats i redningsoperasjonen.

– Alle gode tanker til kollegene på Jan Mayen. For deres innsats i redningsoperasjonen, og deres ufattelige tap av to umistelige arbeidskolleger. Og til familien til den andre omkomne, skriver han i innlegget.

Meldinga var verste man kan få, skriver han.

– Livet raser ned over alle involverte. Hele familien og alle vennene blir berørt. Vi må ta vare på hverandre i sorgen.

– Kollegene våre

Bårene ankom Gardermoen militærflyplass mandag kveld i et Hercules-fly.

De pårørende var til stede under talen til Inge Kampenes, som er generalmajor og sjef for cyberforsvaret.

Til stede var også forsvarsminister Frank Bakke-Jensen og forsvarssjef Eirik Kristoffersen, skriver NTB.

– Det er tungt for Forsvaret, for Forsvarets ledelse. Det er kollegene våre. Det har vært to tøffe døgn, sier oberstløytnant Vegard Finberg til NTB.

Kistene med de to som omkom etter skredet på Jan Mayen ankommer Gardermoen mandag. Foto: Marianne Rustad Carlsen / NRK

Lite samfunn

Operasjonsleder Mari Lillestø ved politiet i Nordland opplyste overfor NRK at det var et stort flakskred som tok tre personer.

En kom seg ut i livet og fikk varslet. Han kom seg ut av skredet etter to timer. Vedkommende er avhørt.

– Dette er et lite samfunn hvor man bor tett sammen. De er selvfølgelig svært preget, fortalte Lillestø søndag.

Hun beskrev en vanskelig etterforskning.

– Det går ikke kommersiell flytrafikk dit. Flystripa snør igjen, og tar lang til å forberede for flytrafikk. At det er så langt borte, gjør etterforskningen krevende, og at redningsmannskap bruker lang tid på å komme seg opp dit.

Besetningen reiste alle sammen ut til øya i september, og skal etter planen være der fram til april.